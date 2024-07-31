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Gezi Planı Yaparken İşi Fazla Ciddiye Alan Kişi Tuttuğu Sayfa Sayfa Notlarla Şaşırttı

Gezi Planı Yaparken İşi Fazla Ciddiye Alan Kişi Tuttuğu Sayfa Sayfa Notlarla Şaşırttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 21:24

Gezi planınızı yaparken not da tutar mısınız? Sosyal medyada bir kullanıcı, kuzeninin Eskişehir için gezi planı yaparken işi fazla ciddiye alıp sayfalarca tuttuğu notları paylaştı. Gelen yorumlar arasında ''Ben de böyleyim'' diyenler de oldu, spontane takılmayı sevdiğini dile getirenler de.

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Şehir dışına veya ülke dışına seyahat etmeyi planlarken kimileri spontane takılmayı sevdiğinden rahattır, hiçbir hazırlık yapmaz. Kimileri de bu tweetteki gibi sayfalarca notlar hazırlar her şeyini önceden hazırlar.👇

Şehir dışına veya ülke dışına seyahat etmeyi planlarken kimileri spontane takılmayı sevdiğinden rahattır, hiçbir hazırlık yapmaz. Kimileri de bu tweetteki gibi sayfalarca notlar hazırlar her şeyini önceden hazırlar.👇
twitter.com

Bazı kullanıcılar bu durumu kendilerinden de bildikleri için yadırgamadılar👇

Bazı kullanıcılar bu durumu kendilerinden de bildikleri için yadırgamadılar👇
twitter.com

Bazı kullanıcılar ise bir hayli tepki gösterdi👇

Bazı kullanıcılar ise bir hayli tepki gösterdi👇
twitter.com

İşte diğer yorumlar:

İşte diğer yorumlar:
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