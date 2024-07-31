Gezi Planı Yaparken İşi Fazla Ciddiye Alan Kişi Tuttuğu Sayfa Sayfa Notlarla Şaşırttı

Gezi planınızı yaparken not da tutar mısınız? Sosyal medyada bir kullanıcı, kuzeninin Eskişehir için gezi planı yaparken işi fazla ciddiye alıp sayfalarca tuttuğu notları paylaştı. Gelen yorumlar arasında ''Ben de böyleyim'' diyenler de oldu, spontane takılmayı sevdiğini dile getirenler de.