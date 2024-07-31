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Karadağ Deneyimini Paylaşan Genç Kadının Videosu, Tatil Planı Yapanların Kafasını Karıştıracak

Karadağ Deneyimini Paylaşan Genç Kadının Videosu, Tatil Planı Yapanların Kafasını Karıştıracak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 19:51

Son yıllarda Türkiye’den binlerce kişinin tercih ettiği Karadağ, tatil rotalarının vazgeçilmezi haline geldi. Balayı için romantik bir kaçamak, arkadaşlarla keyifli bir tatil ya da sadece huzurlu bir kaçış arayanlar için popüler bir seçenek oldu.  Ancak sosyal medyada bir kullanıcının çektiği videoda anlattıkları kafaları karıştırdı.

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Geçtiğimiz günlerde, Karadağ tatilini sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı, birçok kişinin gitmeyi hayal ettiği tatil yeri hakkında farklı bir görüş sundu.

Geçtiğimiz günlerde, Karadağ tatilini sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı, birçok kişinin gitmeyi hayal ettiği tatil yeri hakkında farklı bir görüş sundu.

Genç kadın, tatil deneyimini "Ülkemizde nasıl bu kadar abartıldığını hayret ettim" şeklinde ifade ederek, beklentilerinin karşılanmadığını dile getirdi.

Genç kadın, tatil deneyimini "Ülkemizde nasıl bu kadar abartıldığını hayret ettim" şeklinde ifade ederek, beklentilerinin karşılanmadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde de ucuz diye düşündüğümüz Karadağ'da yemek yediği restorandaki adisyonu paylaşan bir tatilci hepimizi şaşırtmıştı.

İşte kullanıcının Karadağ deneyimini anlattığı o video👇

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Mehmet Ali Usul

Zaten küçük Bi yer. Birkaç resim paylaşınca millette gaza gelmiş hemen. Ne olursa olsun ülkemizde gezilecek o kadar yer varki. Hef nr kadar milleti soymay... Devamını Gör