Karadağ Deneyimini Paylaşan Genç Kadının Videosu, Tatil Planı Yapanların Kafasını Karıştıracak

Son yıllarda Türkiye’den binlerce kişinin tercih ettiği Karadağ, tatil rotalarının vazgeçilmezi haline geldi. Balayı için romantik bir kaçamak, arkadaşlarla keyifli bir tatil ya da sadece huzurlu bir kaçış arayanlar için popüler bir seçenek oldu. Ancak sosyal medyada bir kullanıcının çektiği videoda anlattıkları kafaları karıştırdı.