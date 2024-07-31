''Keşke Ben Atsaydım'' Dedikleri Tweetleri Ortaya Dökerek Arşivlerini Konuşturan Kişiler
''Keşke Ben Atsaydım'' Dedikleri Tweetleri Ortaya Dökerek Arşivlerini Konuşturan Kişiler
Popüler sosyal medya platformu Twitter'da yıllar içinde paylaşılan bazı efsane tweetler hala hafızalarda. Bir kullanıcı da nostalji rüzgarlarını estiren bir paylaşımda bulundu ve takipçilerine 'Keşke ben atsaydım dediğiniz tweet ne' diye sorarak, hafızalarda yer eden tweetleri paylaşmalarını istedi. Ortaya eğlenceli paylaşımlar çıktı.
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Bu çağrı, anında büyük bir etkileşim yarattı.👇
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Kullanıcılar, unutulmaz tweetleri yeniden gündeme getirdi.👇
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