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''Keşke Ben Atsaydım'' Dedikleri Tweetleri Ortaya Dökerek Arşivlerini Konuşturan Kişiler

''Keşke Ben Atsaydım'' Dedikleri Tweetleri Ortaya Dökerek Arşivlerini Konuşturan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 20:29

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da yıllar içinde paylaşılan bazı efsane tweetler hala hafızalarda. Bir kullanıcı da nostalji rüzgarlarını estiren bir paylaşımda bulundu ve takipçilerine 'Keşke ben atsaydım dediğiniz tweet ne' diye sorarak, hafızalarda yer eden tweetleri paylaşmalarını istedi. Ortaya eğlenceli paylaşımlar çıktı.

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Bu çağrı, anında büyük bir etkileşim yarattı.👇

Bu çağrı, anında büyük bir etkileşim yarattı.👇
twitter.com

Kullanıcılar, unutulmaz tweetleri yeniden gündeme getirdi.👇

Kullanıcılar, unutulmaz tweetleri yeniden gündeme getirdi.👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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