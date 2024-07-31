Beyinlerinde Kira Vermeden Yaşayan Editleri Paylaşarak Nostalji Rüzgarları Estiren Kullanıcılar
Beyinlerinde Kira Vermeden Yaşayan Editleri Paylaşarak Nostalji Rüzgarları Estiren Kullanıcılar
Sosyal medyada eski dizilere yeniden hayat veren editler çığ gibi yayılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının çağrısıyla birlikte, birçok kullanıcı edit arşivlerini paylaşarak unutulmaz dizilerden en çarpıcı sahnelerin yer aldığı etkileyici içerikler sundu.
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Bir sosyal medya kullanıcısının "beyninizde kira vermeden yaşayan o edit" çağrısıyla başlayan akım, Twitter'da nostalji rüzgarlarının esmesine neden oldu.
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