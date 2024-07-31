Vesikalık Fotoğraf Çekerken Başlarına Gelen Komik Olaylarla Güldüren Kişiler
Vesikalık Fotoğraf Çekerken Başlarına Gelen Komik Olaylarla Güldüren Kişiler
Vesikalık fotoğraf çektirmek, genellikle sıradan bir görev gibi görünse de, birçok insan için başlı başına bir stres kaynağı olabiliyor. Özellikle de en iyi çıkan fotoğrafı seçmeye çalıştığımız o an...
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Sosyal medyada da kullanıcılar fotoğrafçıda yaşadıkları işte bu ve benzeri mahcubiyetleri bu paylaşımı alıntılayarak anlatmaya başladı👇
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