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Bir Kapı Kapanır Bir Kapı Açılır: Hayata Umutla Bakmanızı Sağlayacak 13 Şarkı

etiket Bir Kapı Kapanır Bir Kapı Açılır: Hayata Umutla Bakmanızı Sağlayacak 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 13:02

Hayata umutla bakmak her ne kadar zor olsa da bu şarkılar size ilaç gibi gelecek!

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1. Ceza - Gelsin Hayat Bildiği Gibi ft. Sezen Aksu

2. İlhan İrem - Boşver Arkadaş

3. Mirkelam - Tavla

4. Oğuzhan Koç - Vermem Seni Ellere

5. Multitap - Mutluyum

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6. Yalın - Küçücüğüm

7. Madrigal - Yaşayamam Bu Benle

8. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm

9. Hakan Peker - Ateşini Yolla

10. KÖFN & Simge - Yakışıklı

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11. Tarkan - Ölürüm Sana

12. Madonna - La Isla Bonita

13. Levent Yüksel - Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk

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