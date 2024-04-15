Bir Kapı Kapanır Bir Kapı Açılır: Hayata Umutla Bakmanızı Sağlayacak 13 Şarkı
Bir Kapı Kapanır Bir Kapı Açılır: Hayata Umutla Bakmanızı Sağlayacak 13 Şarkı
Hayata umutla bakmak her ne kadar zor olsa da bu şarkılar size ilaç gibi gelecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Ceza - Gelsin Hayat Bildiği Gibi ft. Sezen Aksu
2. İlhan İrem - Boşver Arkadaş
3. Mirkelam - Tavla
4. Oğuzhan Koç - Vermem Seni Ellere
5. Multitap - Mutluyum
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yalın - Küçücüğüm
7. Madrigal - Yaşayamam Bu Benle
8. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm
9. Hakan Peker - Ateşini Yolla
10. KÖFN & Simge - Yakışıklı
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Tarkan - Ölürüm Sana
12. Madonna - La Isla Bonita
13. Levent Yüksel - Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın