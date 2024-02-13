Bir İleri İki Geri: Hayatın Size Getirdiklerine Göğüs Germenize Yarayacak 13 Şarkı
Bir İleri İki Geri: Hayatın Size Getirdiklerine Göğüs Germenize Yarayacak 13 Şarkı
Zorluklara göğüs germenize yardımcı olacak güçlü şarkılar bu listede...
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1. The Script - Hall of Fame ft. Will.i.am
2. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us ft. Ray Dalton
3. Rihanna - Diamonds
4. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This
5. AC/DC - Thunderstruck
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6. Survivor - Eye Of The Tiger
7. American Authors - Best Day Of My Life
8. Rihanna - Rehab ft. Justin Timberlake
9. Sade - Smooth Operator
10. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae
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11. Sia - Unstoppable
12. Lana Del Rey - Young and Beautiful
13. Twenty One Pilots - Ride
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