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Bir İleri İki Geri: Hayatın Size Getirdiklerine Göğüs Germenize Yarayacak 13 Şarkı

etiket Bir İleri İki Geri: Hayatın Size Getirdiklerine Göğüs Germenize Yarayacak 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:23

Zorluklara göğüs germenize yardımcı olacak güçlü şarkılar bu listede...

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1. The Script - Hall of Fame ft. Will.i.am

2. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us ft. Ray Dalton

3. Rihanna - Diamonds

4. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

5. AC/DC - Thunderstruck

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6. Survivor - Eye Of The Tiger

7. American Authors - Best Day Of My Life

8. Rihanna - Rehab ft. Justin Timberlake

9. Sade - Smooth Operator

10. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae

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11. Sia - Unstoppable

12. Lana Del Rey - Young and Beautiful

13. Twenty One Pilots - Ride

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