Bir Hasarın Gerçek Maliyetini Hesaplarken Devreye Giren 8 Görünmez Kalem

Bir hasarın maliyeti denince akla ilk olarak tamir, parça değişimi ya da hastane masrafı geliyor olabilir. Oysa sigorta şirketleri bir hasarı değerlendirirken yalnızca görünen faturaya bakmıyor. Hasarın ortaya çıkardığı dolaylı giderler, iş kaybı, değer kaybı ve operasyonel maliyetler de hesabın içine girebiliyor.

Üstelik bu kalemlerin bazıları ilk bakışta hiç fark edilmiyor. Peki bir hasarın gerçek maliyetini hesaplarken hangi detaylar devreye giriyor?