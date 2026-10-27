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Bir Hasarın Gerçek Maliyetini Hesaplarken Devreye Giren 8 Görünmez Kalem

etiket Bir Hasarın Gerçek Maliyetini Hesaplarken Devreye Giren 8 Görünmez Kalem

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
27.10.2026 - 12:01
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Bir hasarın maliyeti denince akla ilk olarak tamir, parça değişimi ya da hastane masrafı geliyor olabilir. Oysa sigorta şirketleri bir hasarı değerlendirirken yalnızca görünen faturaya bakmıyor. Hasarın ortaya çıkardığı dolaylı giderler, iş kaybı, değer kaybı ve operasyonel maliyetler de hesabın içine girebiliyor.

Üstelik bu kalemlerin bazıları ilk bakışta hiç fark edilmiyor. Peki bir hasarın gerçek maliyetini hesaplarken hangi detaylar devreye giriyor?

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1. Hasarın çevresinde oluşan ek masraflar da hesaba katılır.

1. Hasarın çevresinde oluşan ek masraflar da hesaba katılır.

Bir aracın yalnızca hasarlı parçasını değiştirmek, toplam maliyeti her zaman göstermeyebilir. Çekici, ekspertiz, ikame araç veya geçici konaklama gibi hasarın ardından ortaya çıkan ek giderler de toplam maliyeti etkileyebilir.

2. İş gücü maliyeti, parçalar kadar önem taşır.

2. İş gücü maliyeti, parçalar kadar önem taşır.

Hasarlı bir parçanın fiyatı kolayca hesaplanabilir ancak onu değiştirmek için gereken işçilik de ayrı bir maliyet oluşturur. Hasarın onarım süresi uzadıkça işçilik ve servis giderleri de artabilir.

3. Hasarlı varlığın değer kaybı da hesaba girebilir.

Bir araç onarılsa bile geçmişte ciddi bir hasar yaşamış olması ikinci el değerini etkileyebilir. Benzer şekilde bazı taşınmaz veya ekipmanlarda meydana gelen hasarlar, onarım sonrasında bile değer kaybına neden olabilir.

4. Kullanılamayan süre de ekonomik bir kayıp yaratır.

Hasar gören bir araç, ev veya iş yeri belirli bir süre kullanılamadığında ortaya doğrudan bir fatura çıkmayabilir. Ancak bu süreçte oluşan kullanım kaybı veya faaliyetlerin aksaması, hasarın ekonomik boyutunu büyütebilir.

5. Hasarın araştırılması da başlı başına bir süreç.

Özellikle yüksek tutarlı veya karmaşık hasarlarda ekspertiz, teknik inceleme, belge kontrolü ve farklı uzmanların değerlendirmeleri gerekebilir. Bu inceleme sürecinin de sigorta şirketi açısından operasyonel bir maliyeti bulunur.

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6. Hasarın bugün değil, ileride yaratabileceği maliyet de önemli.

Bazı hasarlar ilk etapta küçük görünebilir ancak zaman içinde başka sorunlara yol açabilir. Örneğin bir su hasarının yalnızca görünen bölümü değil, ileride ortaya çıkabilecek ek onarım ihtiyacı da değerlendirmeye alınabilir.

7. İşin durması, görünmeyen en büyük maliyetlerden biri olabilir.

Bir işletmenin yangın, su baskını veya ekipman arızası nedeniyle faaliyetlerine ara vermesi yalnızca fiziksel hasar anlamına gelmez. Üretim kaybı, hizmet verememe ve bazı durumlarda gelir kaybı da hasarın toplam ekonomik etkisini artırabilir.

8. Hasarın yönetilmesi için harcanan zaman bile maliyet yaratır.

Ekspertizden onarıma, belge incelemesinden ödeme sürecine kadar hasarın yönetilmesi ciddi bir operasyon gerektirebilir. Bu nedenle sigorta sektöründe bir hasarın gerçek maliyeti, yalnızca hasarlı eşyanın veya parçanın fiyatından çok daha geniş bir hesaplamayı ifade eder.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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