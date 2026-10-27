Bir Hasarın Gerçek Maliyetini Hesaplarken Devreye Giren 8 Görünmez Kalem
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Bir hasarın maliyeti denince akla ilk olarak tamir, parça değişimi ya da hastane masrafı geliyor olabilir. Oysa sigorta şirketleri bir hasarı değerlendirirken yalnızca görünen faturaya bakmıyor. Hasarın ortaya çıkardığı dolaylı giderler, iş kaybı, değer kaybı ve operasyonel maliyetler de hesabın içine girebiliyor.
Üstelik bu kalemlerin bazıları ilk bakışta hiç fark edilmiyor. Peki bir hasarın gerçek maliyetini hesaplarken hangi detaylar devreye giriyor?
1. Hasarın çevresinde oluşan ek masraflar da hesaba katılır.
2. İş gücü maliyeti, parçalar kadar önem taşır.
3. Hasarlı varlığın değer kaybı da hesaba girebilir.
4. Kullanılamayan süre de ekonomik bir kayıp yaratır.
5. Hasarın araştırılması da başlı başına bir süreç.
6. Hasarın bugün değil, ileride yaratabileceği maliyet de önemli.
7. İşin durması, görünmeyen en büyük maliyetlerden biri olabilir.
8. Hasarın yönetilmesi için harcanan zaman bile maliyet yaratır.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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