Bir Gün Edinburgh'nun Yağmurlu Sokaklarında Yürürken Dinlenmesi Gereken 13 Şarkı
Bir Gün Edinburgh'nun Yağmurlu Sokaklarında Yürürken Dinlenmesi Gereken 13 Şarkı
Herkes bir kere de olsa sosyal medyada Edinburgh'nun meşhur yağmurlu sokak videolarını izlemiştir. Bu büyüleyici güzellik yağmurlu havaları sevmeyen birisini bile kendisine aşık edebilir...
Bir gün bu sokakta yürürken ne dinleyeceğinizi düşünmeyin diye biz sizin yerinize düşündük!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Campus
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. SYML - Where's My Love (Acoustic)
3. Achilles Come Down
4. AURORA - Runaway
5. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ricky Montgomery - Line Without a Hook (Official Lyric Video)
7. Welcome Home, Son
8. Young the Giant: Mind Over Matter [OFFICIAL VIDEO]
9. Amber Run - I Found (Official Lyric Video)
10. Strange
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın