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Bir Gün Edinburgh'nun Yağmurlu Sokaklarında Yürürken Dinlenmesi Gereken 13 Şarkı

etiket Bir Gün Edinburgh'nun Yağmurlu Sokaklarında Yürürken Dinlenmesi Gereken 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:15

Herkes bir kere de olsa sosyal medyada Edinburgh'nun meşhur yağmurlu sokak videolarını izlemiştir. Bu büyüleyici güzellik yağmurlu havaları sevmeyen birisini bile kendisine aşık edebilir... 

Bir gün bu sokakta yürürken ne dinleyeceğinizi düşünmeyin diye biz sizin yerinize düşündük!

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1. Campus

2. SYML - Where's My Love (Acoustic)

3. Achilles Come Down

4. AURORA - Runaway

5. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)

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6. Ricky Montgomery - Line Without a Hook (Official Lyric Video)

7. Welcome Home, Son

8. Young the Giant: Mind Over Matter [OFFICIAL VIDEO]

9. Amber Run - I Found (Official Lyric Video)

10. Strange

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11. SYML - "I Wanted To Leave" [Official Audio]

12. The Lake Poets - EDINBURGH - [Official Video]

13. Harry Styles - Two Ghosts (live in studio)

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