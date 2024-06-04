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Bir Erotik Roman Olsaydın Adın Ne Olurdu?

etiket Bir Erotik Roman Olsaydın Adın Ne Olurdu?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 23:46

Erotik romanları ya da hikayeleri sever misin? Peki sen bir erotik roman olsaydın, o romanın adı ve konusu sence ne olurdu? 

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Söyle bakalım, sence romantik bir kaçamak için bu seçeneklerden hangisi daha uygun?

3. Birine ilanı aşk edecek olsan bu seçeneklerden hangisini tercih edersin diye sorsak?

4. Senin romantizm tarzını en iyi yansıtan kelime bunlardan hangisi?

5. Aşk hayatını anlatan romanda nasıl bir partner seçerdin?

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6. Peki sence sen romantik bir romanda hangi rolü oynamaya daha uygunsun?

7. Partnerinin ilgisini hissetmek için bunlardan hangisini yapmasını tercih edersin?

8. Son olarak, yağmurlu bir günde partnerinle hangisini yapmayı istersin?

Kızıl ve Tutkulu Şehir!

Bir erotik roman olsaydın, canlı bir şehirde geçen ve tutkulu bir hikayeyi anlatan 'Kızıl ve Tutkulu Şehir' adında bir roman olurdun. Gizemli ve tutkulu bir başkarakter olarak, hem zarafet hem de ateşli bir arzuyu okuyanlara hissettirirdin.

Kıyıdaki Sırlar!

Bir erotik roman olsaydın, sakin bir kumsalda gün batımı ve dalgaların hafif hafifi kıyıya vuruşu eşliğinde yaşanan eşsiz bir aşk hikayesini konu edenen 'Kıyıdaki Sırlar' adında bir roman olurdun. Bu romanda sen vahşi ve maceracı bir aşık olan başkarakteri canlandırırdın.

Cazibenin Şatosu!

Bir erotik roman olsaydın, görkemli ve lüks bir hayatın heyecanlı kaçamakları ile bezenmiş aşk üçgenlerini konu edinen 'Cazibenin Şatosu' isimli bir roman olurdun. Büyüleyi ve tutkulu bir aşık olarak harika bir başkarakter olurdun.

Zincirsiz Aşk!

Bir erotik roman olsaydın, vahşi doğa ile iç içe olan ve güzelliğin cazibesini yansıtan sıcak hikayesiyle kurgulanmış 'Zincirsiz Aşk' adında bir roman olurdun. Bu romanın başkarakteri olarak karşı konulamaz çekiciliğin ve büyüleyici auran ile çok fazla kalp kıracağını ikimiz de biliyoruz.

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