Bir Erotik Roman Olsaydın Adın Ne Olurdu?
Bir Erotik Roman Olsaydın Adın Ne Olurdu?
Erotik romanları ya da hikayeleri sever misin? Peki sen bir erotik roman olsaydın, o romanın adı ve konusu sence ne olurdu?
Öğrenmek için teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Söyle bakalım, sence romantik bir kaçamak için bu seçeneklerden hangisi daha uygun?
3. Birine ilanı aşk edecek olsan bu seçeneklerden hangisini tercih edersin diye sorsak?
4. Senin romantizm tarzını en iyi yansıtan kelime bunlardan hangisi?
5. Aşk hayatını anlatan romanda nasıl bir partner seçerdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın