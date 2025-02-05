"Bir Erkeğin Gözümde En Çekici Olduğu An" Akımına Gelen İtirafları Görmelisiniz
"Bir Erkeğin Gözümde En Çekici Olduğu An" Akımına Gelen İtirafları Görmelisiniz
Sosyal medyanın akımları sağ olsun, herkesin gerçek düşüncelerini kolayca öğrenebiliyoruz. Gün geliyor 'linç edilebilecek' fikirleri öğreniyoruz gün geliyor kadınları veya erkekleri hangi durumlarda çekici bulduklarını! Sosyal medyanın en yeni akımı da bu kez erkeklerin işine yaradı. Akıma katılan kişiler 'Bir erkeğin gözümde en çekici olduğu an' diyerek çeşitli itiraflarda bulundu.
Bakalım erkekler bu itiraflardan kendilerine bir şeyler çıkarabilecek mi?
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Bir erkeğin gözünüze en çekici geldiği an hangisi?
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Akımın çıkış noktasındaki kişi "benden hoşlanmadığı an" diyerek ilginç bir başlangıç yaptı.
Tabii gerisi de geldi.
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Hadi bakalım 😂😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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