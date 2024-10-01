"Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Nasıl Anlarsınız?" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Boşluğa Baktıran Kişiler
"Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Nasıl Anlarsınız?" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Boşluğa Baktıran Kişiler
Twitter'da (X) bir kullanıcının takipçilerine sorduğu ''Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?'' sorusuna gelen yanıtlar hepinizi dumura uğratacak.
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@c3renerturk isimli kullanıcı, bir erkeğin fakir olduğunu anlamanın yollarını sordu. Gelen yanıtlar ''Meğer hepimiz fakirmişiz'' dedirtecek.
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Bağlantıyı çözebilen var mı?
Bunu hepimiz yapmışızdır.
🥲
Biz de fakirmişiz o zaman😅
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🤔
Zevk meselesi.
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