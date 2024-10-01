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"Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Nasıl Anlarsınız?" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Boşluğa Baktıran Kişiler

"Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Nasıl Anlarsınız?" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Boşluğa Baktıran Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 15:36

Twitter'da (X) bir kullanıcının takipçilerine sorduğu ''Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?'' sorusuna gelen yanıtlar hepinizi dumura uğratacak. 

Buyrun izliyoruz 👇

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@c3renerturk isimli kullanıcı, bir erkeğin fakir olduğunu anlamanın yollarını sordu. Gelen yanıtlar ''Meğer hepimiz fakirmişiz'' dedirtecek.

@c3renerturk isimli kullanıcı, bir erkeğin fakir olduğunu anlamanın yollarını sordu. Gelen yanıtlar ''Meğer hepimiz fakirmişiz'' dedirtecek.
twitter.com

Bağlantıyı çözebilen var mı?

Bağlantıyı çözebilen var mı?
twitter.com

Bunu hepimiz yapmışızdır.

Bunu hepimiz yapmışızdır.
twitter.com

🥲

🥲
twitter.com

Biz de fakirmişiz o zaman😅

Biz de fakirmişiz o zaman😅
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Zevk meselesi.

Zevk meselesi.
twitter.com

👇

👇
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twitter.com

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twitter.com
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