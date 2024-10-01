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Arama Geçmişlerini Paylaşarak Ne Kadar Yalnız Olduklarını Gösteren Kişiler

Arama Geçmişlerini Paylaşarak Ne Kadar Yalnız Olduklarını Gösteren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.10.2024 - 14:50

Hayatınızda biri varsa veya kalabalık bir arkadaş ortamına sahipseniz bu en çok telefonunuzdan belli olur. Eğer daha kendi içinde bir yaşamınız varsa bunu da arama geçmişinden anlarız.

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Bir Twitter kullanıcısı da yaşadığı hayatı arama geçmişi üzerinden agresif bir şekilde paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı da yaşadığı hayatı arama geçmişi üzerinden agresif bir şekilde paylaştı.

Diğer konularda yalnız olsa da bu konuda pek yalnız değildi.

Diğer konularda yalnız olsa da bu konuda pek yalnız değildi.
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