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Sunumu Küçümseyen Kocadan Göndermeli Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sunumu Küçümseyen Kocadan Göndermeli Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.09.2024 - 18:47

Bakalım Pazartesi günü beraberinde hangi komik tweetleri getirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hanımcılıkta zirve 🏔️

Hanımcılıkta zirve 🏔️
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YKS mağdurları...

YKS mağdurları...
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Emin miyiz?

Emin miyiz?
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👇

👇
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O anlamda mı demiş?

O anlamda mı demiş?
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👇

👇
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Aile aracı için az bile!

Aile aracı için az bile!
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Sunum, sunum, sunum...

Sunum, sunum, sunum...
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👇

👇
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Hata şansın yok!

Hata şansın yok!
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Gayet net konuşmuş.

Gayet net konuşmuş.
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Şu tespitle kapatalım.

Şu tespitle kapatalım.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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