Sunumu Küçümseyen Kocadan Göndermeli Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sunumu Küçümseyen Kocadan Göndermeli Şakalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi günü beraberinde hangi komik tweetleri getirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Hanımcılıkta zirve 🏔️
YKS mağdurları...
Emin miyiz?
👇
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O anlamda mı demiş?
👇
Aile aracı için az bile!
Sunum, sunum, sunum...
👇
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Hata şansın yok!
Gayet net konuşmuş.
Şu tespitle kapatalım.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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