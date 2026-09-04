Bir Deprem Bir Sergiyi İptal Etti, İstanbul’a Bir Mimar Kazandırdı

1857’de İtalya’nın kuzeydoğusundaki Gemona del Friuli’de doğan D’Aronco, yapı dünyasına yabancı değildi. Babası müteahhitti. Genç Raimondo, daha çocukluk yıllarında şantiyeleri, malzemeleri ve zanaatkârları tanımıştı.

Bu deneyim onun mimarlığını derinden etkileyecekti.

O, yalnızca kâğıt üzerinde etkileyici cepheler çizen bir mimar değildi. Bir binanın nasıl yapıldığını, taşın nasıl işlendiğini ve bir ustanın elindeki malzemenin nasıl biçim aldığını biliyordu.

İstanbul’a geldiğinde önünde büyük bir fırsat vardı.

Şehrin modernleşme arzusunu temsil edecek; pavyonlardan, sergi salonlarından ve kamusal alanlardan oluşan iddialı bir yerleşke tasarlayacaktı.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün arşiv çalışmaları, bu projenin dönemin ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmayı amaçlayan önemli bir kültürel girişim olduğunu gösteriyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

D’Aronco çizimlerini hazırladı. Projeler onaylandı. İnşaat için hazırlıklar başladı.

Sonra şehir sarsıldı.