Bir Çocuğun Oyun Parkı Gibi Gördüğü Cimnastik Salonundan, Dünya Şampiyonluğuna Uzanan 26 Yıllık Bir Hikaye

İbrahim Çolak’ın hikâyesi, küçük yaşlarda eğlenceli bir oyun alanı gibi gördüğü cimnastik salonunda başladı. O günlerde onu salona bağlayan şey arkadaşları ve sporun eğlenceli dünyasıydı; yıllar içinde ise bu salon, disiplinin, sabrın, fedakârlığın ve yeniden başlamanın öğretildiği bir hayat okuluna dönüştü.

Beş ameliyat, sayısız sakatlık, defalarca sıfırdan başlama zorunluluğu ve vazgeçme noktasına kadar gelen mücadeleler… Ancak her defasında daha güçlü dönmeyi başaran Çolak, 2019 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye erkek cimnastik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarı yalnızca bir madalya değil, aynı zamanda Türkiye’de cimnastiğin daha geniş kitleler tarafından tanınmasına ve yeni nesil sporcuların büyük hedefler kurmasına vesile olan önemli bir dönüm noktasıydı.

2021 ve 2024 Olimpiyatlarıyla birlikte kariyerinin en büyük sahnelerinde de yer alan İbrahim Çolak, bugün geriye baktığında yalnızca kazandığı madalyaları değil; çocukluğundan, sakatlıklarından, fedakârlıklarından ve hiç vazgeçmediği hedeflerinden oluşan uzun bir yolculuğu hatırlıyor. Başarılarının önüne ise her zaman iyi bir insan olmayı koyuyor.

Kendisiyle; cimnastiğe başladığı ilk yıllardan dünya şampiyonluğuna, ağır sakatlıklardan Olimpiyat heyecanına, Türk cimnastiğinin yükselişinden genç sporculara bırakmak istediği mirasa kadar uzanan bu yolculuğu konuştuk.