Bir Boşanma Hikayesi: Eminem’in Kızlarına Yazdığı Şarkı Mockingbird

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 14:01

Toplanın bu sefer odağımızda Eminem'in en ünlü şarkılarından biri var: Mockingbird! Kızları Hailie ve Alaina’ya yazdığı bu şarkının ardında aslında boşanma süreci yer alıyor. Arkada parçayı açtıysanız hadi hikayesine başlayalım!

Mockingbird aslında bir sevgilisine, hayatındaki birine değil Eminem'in kızlarına yazdığı bir şarkı.

Mockingbird, Eminem’in doğrudan kızları Hailie ve Alaina’ya yazdığı en kişisel şarkılarından biri. Bu parçada bir rapçi değil, bir baba olarak konuşur.

Şarkının yer aldığı albüm ve o dönem de şarkının hikayesini aslında anlatıyor.

Şarkı, 2004 tarihli Encore albümünde yer aldı. O dönem Eminem hem kariyerinin zirvesindeydi hem de özel hayatında ciddi çalkantılar yaşıyordu...

Eski eşi Kim ile olan hikayesi bu şarkıya taşınıyor...

Eminem’in eski eşi Kim Scott ile inişli çıkışlı ilişkisi, boşanmalar ve maddi zorluklar çocuklarının hayatını da etkiledi. Şarkı, bu karmaşayı kızlarına açıklama çabasıdır.

Aslında bu şarkı çocuklarının sürekli sorduğu "babam neden yok?" sorusunun da bir cevabı niteliğinde...

Turneler, stüdyo hayatı ve aile içi krizler nedeniyle Eminem çocuklarından zaman zaman uzak kaldı. Şarkıda, “yanınızda olamadım ama her şeyi sizin için yaptım” mesajını veriyor...

Masumiyet ve suçluluk hissi bir arada.

Sözlerde hem koruyucu bir baba tonu hem de suçluluk duygusu var. Kızlarının yaşadığı zor dönemler için kendini sorumlu hissederken o masumiyeti de yansıtıyor.

Klipte gerçek kayıtlar ve evden görüntüler yer alıyor.

Klipte Eminem’in gerçek aile videoları kullanıldı. Bu da şarkının duygusal etkisini artırdı ve hikayenin samimiyetini güçlendirdi... Gerçekten de kalbimizi bir yer edindi!

Diğer şarkılarının aksine bu parçada yumuşak ve melankolik bir sound bulunuyor.

Eminem genelde agresif ve sert bir üslupla bilinirken, bu şarkıda sakin ve kırılgan bir ton kullanır. Bu da parçayı kariyerindeki en duygusal işlerden biri yapar.

Aslında Mockingbird miras niteliğinde bir parça...

Mockingbird, Eminem’in rap kimliğinin ötesinde bir baba olarak hafızalara kazındığı şarkı! Yıllar geçse de hala ebeveynlik ve fedakarlık temasıyla güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
