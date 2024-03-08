Bir Babanın Kurabiye Yapamayan Kızına Attığı Mesaj Herkesi Güldürdü!
Bir Babanın Kurabiye Yapamayan Kızına Attığı Mesaj Herkesi Güldürdü!
Kaynak: https://twitter.com/sunandmoonduo_
Twitter'da @sunandmoonduo_ isimli bir kullanıcı kurabiyeyi tutturamayınca babasının kendisine attığı mesajı yayınladı. Mesajı görenler ise kahkaha attı.
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Sık sık sosyal medyada babaların çocuklarıyla olan iletişimine dair çeşitli paylaşımlarla tartışmalar yaşanıyor. Kimi iyi kimi kötü birbirinden farklı babalara denk geliyoruz.
Şimdiki babamız ise komik bir şekilde kızını zorlayanlardan. 😂 Kızının yaptığı kurabiyeyle her seferinde dalga geçen abimiz, kızına attığı bu mesajla kahkaha attırdı.
Babaları tarafından zorbalanan diğer kullanıcılar da yaşadıklarını anlattı.
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Komik babaları severiz. Haydi yorumlara!
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bu konuda erkeğin tutumu net olmalı karın yada kızın fark etmez önüne gelen tabakta zehir olsa eline sağlık mükemmel olmuş demek zorundayız. Baba olmak, koca... Devamını Gör
Bu tip olaylara mizahi yaklaşan ailelere bayılıyorum. Babanın isteme şekli çok iyi :)))
Ahahahaha daha dur her kurabiyede konusu açılacak 😅😅