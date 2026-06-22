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Bir Annenin Feryadından Doğan Hareket: ERVA

etiket Bir Annenin Feryadından Doğan Hareket: ERVA

Hande İpekgil & Gamze İrez
Hande İpekgil & Gamze İrez - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 08:40
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Bir annenin feryadıyla başlayan her şey…

Kayseri sokaklarında, olağan bir esnaf ziyaretinin ortasında, Vali Gökmen Çiçek'e yaklaşan bir kadın var. Sesi titreyerek soruyor: 'Sayın Valim, sen hiç evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü?' Bu soru, bir politika belgesiyle ya da masa başı bir toplantıyla değil, yürek yanığı bir gerçeklikle doğan bir projenin fitilini ateşledi.

ERVA — Erdemlerimizle Varız — işte o gözyaşından büyüdü.

Bugün Kayseri'de 70 spor kulübü, 17.200 sporcu ve 504 madalya var. Ama bu rakamların ardında, sayılarla ölçülmesi güç başka bir muhasebe daha yatıyor: okuluna geri dönen çocuklar, eve zamanında gelen gençler, kötü alışkanlıklardan uzaklaşan hayatlar. Vali Gökmen Çiçek ile yaptığımız bu söyleşide, bir spor projesinin çok ötesine geçen bir gönül hareketinin hikâyesini konuştuk; neyin değiştiğini, neyin hâlâ zor olduğunu ve asıl hedefin neden madalya olmadığını.

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Hikâyenin Başlangıcı: Her Mahalleye Bir Spor Okulu

Hikâyenin Başlangıcı: Her Mahalleye Bir Spor Okulu

Bir şehrin gerçek haritası, asfalt yollar ve beton binalarla değil; o şehirde yaşayan çocukların gözlerindeki umudun parıltısıyla çizilir. Ne yazık ki modern şehircilik anlayışı, mahalleleri birer yaşam alanı olmaktan çıkarıp soğuk, kimliksiz ve birbirine yabancılaşmış yığınlara dönüştürdü. Kenar mahalleler, şehrin merkezinden uzaklaştıkça sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da terk edilmiş vaziyettedir. İşte tam da bu noktada, Kayseri Valiliği himayesinde Vali Gökmen Çiçek iradesiyle hayata geçirilen 'Her Mahalleye Bir Spor Okulu' anlayışı, adeta bir devrim niteliğindedir. ERVA projesi, dezavantajlı bölgeleri birer risk alanı olarak görmekten vazgeçip, onları birer fırsat alanına dönüştürmeyi başarmıştır. Atıl durumdaki bir salonun ışıkları yakıldığında, aslında o mahallenin karanlığa gömülmüş umutları da aydınlanır. Projenin mahalle bazlı dağılım stratejisi tesadüfi değildir; nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik dezavantaj düzeyi, okul terk oranları ve suça yönelim riski gibi çok boyutlu kriterler gözetilerek yapılan bu planlama, ERVA'nın ne kadar bilinçli ve stratejik bir müdahale olduğunu gösterir. 

Umudun Yeniden Yeşermesi ve Sayın Vali Gökmen Çiçek’e Sorular

Bir çocuğun hayatına dokunmak için onun ayağına gitmek gerekir. Onun mahallesinde, onun sokağında, onun dilinde konuşmak gerekir. ERVA işte bu samimiyetle, her bir gencin kapısını çalar. Wushu'dan boksa, yüzmeden güreşe kadar birçok branşta eğitim veren bu okullar, gençlere sadece bir spor dalını değil, aynı zamanda bir disiplini, bir düzeni ve en önemlisi bir 'aidiyet' duygusunu kazandırır. Bu mahallelerde büyüyen bir çocuk, artık sokağın başıboşluğuna terk edilmiş bir birey değildir; kendini ait hissettiği bir topluluğun, bir ailenin parçasıdır. Ringde ya da minderde ter dökerken, hayatın aslında nasıl bir mücadele olduğunu, disiplinin, saygının ve azmin zaferi nasıl getirdiğini öğrenir. Ve en mühimi, o mahallenin sessizliğini delen kahkahalar, orada bir şeylerin değiştiğinin en büyük kanıtıdır. ERVA, sadece bir spor projesi değil; aynı zamanda bir 'toplumsal diriliş' projesidir. Beton yığınları arasında kaybolmuş insan sıcaklığını yeniden inşa eden, mahalle kültürünün o kadim dayanışma ruhunu günümüze taşıyan bir köprüdür. Her yeni spor okulu, o mahalleye atılmış bir umut tohumudur. Zamanla yeşerecek, büyüyecek ve belki de yarının Türkiye'sine yön verecek o güçlü karakterleri yetiştirecektir. Biz de  ERVA hakkında merak ettiklerimizi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek' e sorduk.

Sayın Valim, ERVA bugün binlerce gence ulaşan bir proje ama çıkış noktasında çok çarpıcı bir hikâye var. O gün o anneyle yaşadığınız karşılaşma sizde nasıl bir etki bıraktı, ERVA fikri nasıl doğdu?

Sayın Valim, ERVA bugün binlerce gence ulaşan bir proje ama çıkış noktasında çok çarpıcı bir hikâye var. O gün o anneyle yaşadığınız karşılaşma sizde nasıl bir etki bıraktı, ERVA fikri nasıl doğdu?

ERVA'nın açılımı Erdemlerimizle Varız’dır. Projemizin yalnızca spor odaklı değil; aynı zamanda ahlak, karakter, disiplin, saygı, milli ve manevi değerlerle yetişen bir gençlik yetiştirmeyi hedefler.

ERVA'nın hikâyesi, bir spor salonunda değil, bir annenin yürek yakan feryadında başladı.

Kayseri, Düvenönü’nde çaresiz bir anne Vali Gökmen ÇİÇEK’in esnaf ziyareti sırasında yanına gelerek şu sözleri söyledi:

'Sayın Valim, sen hiç evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü? Ben her gün evladım ölsün diye dua ediyorum.'

Vali Bey’in nedenini sorması üzerine anne, uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu kurtaramadığını, yaşadığı acıları ve çaresizliği anlattı. Bu feryat, gençleri bağımlılık, suç ve kötü alışkanlıklardan koruyacak kalıcı bir çözüm arayışının başlangıcı oldu. Bunun ardından 'Erdemlerimizle Varız' (ERVA) anlayışıyla spor okulları kurulmaya başlandı. Amaç sadece sporcu yetiştirmek değil; çocukları ve gençleri sporun, eğitimin ve erdemli yaşamın etrafında buluşturarak onlara yeni bir hayat yolu açmaktı. ERVA'nın hikâyesi bir proje dosyasında değil, bir annenin gözyaşında yazıldı. O gözyaşı bugün binlerce çocuğun alın terine, hayaline ve başarısına dönüşmüş durumda.

ERVA Projesi felsefesini nasıl anlatırız?

ERVA, sadece çocuklara spor yaptıran bir proje değildir. ERVA; bir çocuğun hayatına dokunmayı, onu kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, özgüvenli, ahlaklı ve başarılı bir birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir gönül hareketidir.

Bu felsefenin temelinde şu anlayış vardır:

'Bir çocuğu kazanırsak, bir aileyi; bir aileyi kazanırsak, bir mahalleyi; bir mahalleyi kazanırsak, geleceği kazanırız.'

ERVA'nın sahalarındaki her antrenman, aslında hayata dair bir derstir. Burada çocuklar sadece koşmayı, mücadele etmeyi veya kazanmayı öğrenmez; saygıyı, disiplini, sorumluluğu, paylaşmayı ve vazgeçmemeyi de öğrenirler. ERVA'nın en büyük amacı madalya kazanmak değil, karakter sahibi nesiller yetiştirmektir. Çünkü sporun gücüyle şekillenen bir gençlik; şehrin, ülkenin ve geleceğin en sağlam teminatıdır. Bu nedenle ERVA, spor salonlarından çok daha fazlasıdır. Bir umut kapısıdır. Bir annenin evladı için ettiği duanın cevabıdır. Bir babanın geleceğe dair kaygılarının azaldığı yerdir. Bir gencin kendini keşfettiği, hayallerine tutunduğu ve hayata güçlü adımlarla yürüdüğü bir yaşam okuludur. ERVA'nın felsefesi; 'Her çocuğa ulaşmak, her gence umut olmak ve sporla geleceği inşa etmektir.'

ERVA 2023'te başladığında 25.000'i aşkın gence ulaşmayı hedefliyordunuz. Bugüne bakınca, bu yolculuğun sizi en çok hangi noktada şaşırttığını söylersiniz?

ERVA 2023'te başladığında 25.000'i aşkın gence ulaşmayı hedefliyordunuz. Bugüne bakınca, bu yolculuğun sizi en çok hangi noktada şaşırttığını söylersiniz?

Aslında sayıdan daha çok bugün dönüp geçmişe baktığımızda bizi en çok şaşırtan şey sayıların ötesinde ilimizde başlayan ve geniş kitlelere ulaşan bir gönül hareketi oldu.

Rakamlarla ERVA desek hangi rakamları verirsiniz?

70 ERVA Spor Kulübünü ve 17.200 sporcu sayısını verebiliriz.

Katılımcıların yüzde 52'si 'risk grubu' olarak tanımlanıyor. Bir gencin bu gruba girip girmediğini sahada nasıl anlıyorsunuz; bu değerlendirme süreci nasıl işliyor?

Risk grubu tanımını sadece ekonomik yoksunluk üzerinden yapmıyoruz. ERVA'da risk; sosyal, çevresel ve bireysel faktörlerin birlikte değerlendirilmesiyle belirleniyor. Sahada öncelikle mahalle bazlı analizler yapıyoruz. Dezavantajlı bölgeler, okul devamsızlığı oranları, suça sürüklenme riski, bağımlılık vakaları, aile bütünlüğü, sosyal destek mekanizmalarına erişim ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirme imkânları gibi göstergeler dikkate alınıyor. Bir gencin risk grubunda olup olmadığını anlamak için antrenörlerimiz, koordinatörlerimiz, okul yönetimleri, rehber öğretmenlerimiz ve ailelerle sürekli iletişim halinde çalışıyor. Çocuğun spora devam durumu, sosyal davranışları, okul ilişkileri ve aile geri bildirimleri düzenli olarak takip ediliyor. Bu nedenle risk değerlendirmesi tek seferlik bir tespit değil, sürekli güncellenen dinamik bir süreçtir. Bazen bir gencin spor salonuna ilk geliş nedeni sadece spor yapmak gibi görünse de, zaman içinde sosyal izolasyon, aile içi problemler veya olumsuz çevre etkileri gibi risk unsurları ortaya çıkabiliyor. ERVA'nın en önemli gücü de bu gençleri erken dönemde fark ederek onları koruyucu ve destekleyici bir sistemin içine dâhil edebilmesidir.

Spor okullarını mahallelere yerleştirirken yalnızca nüfus yoğunluğuna değil, okul terk oranı ve suça yönelim riski gibi kriterlere baktığınızı görüyoruz. Bu modeli kurarken en zorlandığınız karar hangisiydi?

Spor okullarını mahallelere yerleştirirken yalnızca nüfus yoğunluğuna değil, okul terk oranı ve suça yönelim riski gibi kriterlere baktığınızı görüyoruz. Bu modeli kurarken en zorlandığınız karar hangisiydi?

Kaynakları en kolay ulaşılabilecek yerlere mi yoksa en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere mi yönlendireceğimiz sorusuydu. Çünkü dezavantajın yüksek olduğu mahallelerde çalışmak daha fazla emek, daha fazla sabır ve daha güçlü bir saha organizasyonu gerektiriyordu. Ancak ERVA'nın çıkış noktası zaten bir ihtiyaç çağrısıydı. Bu nedenle tesisleri veya spor okullarını planlarken sadece nüfus yoğunluğunu değil; okul terk oranlarını, bağımlılık riskini, suça sürüklenme verilerini, sosyal destek imkânlarını ve mahallelerin genel sosyo-ekonomik yapısını dikkate aldık. Bazen bir mahallede talep daha yüksek olmasına rağmen, başka bir mahallede ihtiyaç çok daha derindi. İşte en zor kararlarımızdan biri buydu: Popüler olanı değil, gerekli olanı tercih etmek.

504 madalya, milli takım sporcuları, kulüp transferleri… Fakat aynı zamanda değerler eğitimi ve sosyal dönüşüm. Sportif başarı ile sosyal müdahale arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Biz hiçbir zaman sportif başarı ile sosyal dönüşümü birbirinin alternatifi olarak görmedik. Tam tersine, birinin diğerini beslediğine inanıyoruz. ERVA'nın temel amacı madalya kazanmak değil, hayat kazanmaktır. Ancak hayatına dokunulan, disiplin kazanan, özgüveni gelişen ve kendine hedef koyan bir genç, zaten sportif başarıya da daha kolay ulaşmaktadır. 504 madalya, milli takım sporcuları ve kulüplere transfer olan gençler elbette bizim için önemli gurur kaynaklarıdır. Fakat bir annenin ‘Çocuğum artık eve zamanında geliyor’ demesi, bir gencin okulunu bırakmaktan vazgeçmesi veya kötü alışkanlıklardan uzaklaşması da en az bir şampiyonluk kadar değerlidir. Bu nedenle ERVA'da başarıyı iki boyutta ölçüyoruz. Birincisi sportif performans; madalyalar, dereceler ve milli sporcular. İkincisi ise sosyal etki; devamlılık oranları, eğitim hayatına katılım, aile ilişkilerindeki iyileşme, özgüven gelişimi ve sosyal uyum. Bu yüzden ERVA'da her madalyanın arkasında bir karakter inşası, her sportif başarının arkasında ise bir hayat hikâyesi vardır. Asıl hedefimiz şampiyon sporcular yetiştirirken, aynı zamanda erdemleriyle topluma yön veren iyi insanlar yetiştirmektir. Zaten ERVA'nın açılımı da bunu anlatıyor:’’ Erdemlerimizle Varız.'

Değerler eğitimi projenin "ana omurgası" olarak tanımlanıyor. Bir genç antrenman öncesi oturup bu eğitime girdiğinde, içeride tam olarak ne oluyor?

Değerler eğitimi projenin "ana omurgası" olarak tanımlanıyor. Bir genç antrenman öncesi oturup bu eğitime girdiğinde, içeride tam olarak ne oluyor?

Değerler eğitimi bizim için antrenmanın öncesinde yapılan kısa bir sohbetten ibaret değildir; aslında ERVA'nın ruhunu oluşturan temel süreçtir. Spor, gençlerimize ulaşmamızı sağlayan güçlü bir araçtır; ancak asıl hedefimiz onların karakter gelişimine katkı sunmaktır. Bir genç antrenman öncesi değerler eğitimi programına katıldığında, karşısında klasik bir ders anlatımı bulmaz. Daha çok hayatın içinden örneklerin konuşulduğu, gençlerin fikirlerini ifade ettiği, soru sorduğu ve kendilerini geliştirebilecekleri etkileşimli bir ortamla karşılaşır. Bu süreçte saygı, sorumluluk, dürüstlük, disiplin, öz denetim, arkadaşlık, aile bağları, vatan sevgisi, dijital bağımlılık, zaman yönetimi ve hedef belirleme gibi konular ele alınır. Amaç bilgi vermekten çok farkındalık oluşturmaktır.

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Aile memnuniyetinin %80 olduğu görülürken geri kalan %20 size ne söylüyor? Bu memnuniyetsizliğin sebebi neden kaynaklanıyor?

Aile memnuniyetinin %80 olduğu görülürken geri kalan %20 size ne söylüyor? Bu memnuniyetsizliğin sebebi neden kaynaklanıyor?

Öncelikle %80 memnuniyet bizim için kıymetli bir sonuç olsa da, asıl dikkatle dinlediğimiz kesim kalan %20'dir. Çünkü gelişim fırsatlarının çoğu zaman memnun olmayanların geri bildirimlerinde saklı olduğu görülüyor. Bu memnuniyetsizliklerin önemli bir kısmı projenin temel yaklaşımından değil, beklenti farklılıklarından kaynaklanıyor. Bazı aileler çocuklarının daha hızlı sportif başarı elde etmesini, daha fazla müsabakaya katılmasını veya daha kısa sürede profesyonel seviyeye ulaşmasını bekleyebiliyor. Oysa ERVA'nın önceliği sadece performans değil, çocuğun çok yönlü gelişimidir. Bunun yanında ulaşım, antrenman saatleri, kontenjan sınırlılıkları, tesis kapasitesi veya tercih edilen branşın her merkezde bulunmaması gibi operasyonel nedenlerden kaynaklanan geri bildirimler de alıyoruz. Bunlar bizim için son derece değerli veriler oluşturuyor. Bu nedenle % 80 bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, %20 bize daha iyi olmamız gereken alanları gösteriyor. Biz başarıyı yalnızca takdir edilen yönlerimizle değil, eleştirilerden öğrenme kapasitemizle de ölçüyoruz.

ERVA gibi insan odaklı projelerde en önemli unsurun eğitmen kadrosu olduğu vurgulanıyor. Antrenör ve eğitmenlerde sürekliliği sağlamak için nasıl bir model uyguluyorsunuz?”

ERVA gibi insan odaklı projelerde en önemli unsurun eğitmen kadrosu olduğu vurgulanıyor. Antrenör ve eğitmenlerde sürekliliği sağlamak için nasıl bir model uyguluyorsunuz?”

Bir sosyal dönüşüm projesinin en kritik unsuru bina veya ekipman değil, insandır. ERVA'da da gençlerle kurulan bağın merkezinde antrenörlerimiz ve eğitmenlerimiz yer alıyor. Bu nedenle eğitmen sürekliliğini korumak, en önemli önceliklerimizden biri. Göreve başladıktan sonra ise düzenli eğitim programları, koordinasyon toplantıları, saha ziyaretleri ve deneyim paylaşım süreçleriyle onların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca başarılı uygulamaları görünür kılarak motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. Bir diğer önemli yaklaşımımız da ERVA kültürünü kişilere bağlı değil, sisteme bağlı hale getirmektir. Böylece herhangi bir görev değişikliğinde bile gençlerin aldığı hizmetin kalitesi ve projenin temel yaklaşımı korunabiliyor. Ancak şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki; süreklilik sadece idari bir konu değil, aynı zamanda bir aidiyet meselesidir. Biz antrenörlerimizin kendilerini yalnızca bir görev yapan personel olarak değil, gençlerin hayatına dokunan büyük bir iyilik hareketinin parçası olarak görmelerini önemsiyoruz.

"Bir çocuğu kazanırsak bir aileyi, bir aileyi kazanırsak bir mahalleyi, bir mahalleyi kazanırsak geleceği kazanırız."

"Bir çocuğu kazanırsak bir aileyi, bir aileyi kazanırsak bir mahalleyi, bir mahalleyi kazanırsak geleceği kazanırız."

Vali Gökmen Çiçek’in anlattıkları, ERVA’nın yalnızca sporla sınırlı bir proje olmadığını ortaya koyuyor. Proje; çocukları ve gençleri bağımlılık, suç ve olumsuz çevre etkilerinden uzak tutarken spor, eğitim ve erdem ekseninde yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.Özellikle dezavantajlı mahallelere odaklanan bu yaklaşımda amaç yalnızca tesis kurmak değil; gençlerle kalıcı bağlar kurmak, onların hayatlarına dokunmak ve aidiyet duygusu oluşturmak. Bu nedenle antrenörler de yalnızca görev yapan kişiler değil, bu dönüşümün sahadaki taşıyıcıları olarak görülüyor.Bir annenin çaresizliğiyle başlayan bu hikâye, bugün binlerce çocuğun emeğine, hayaline ve geleceğe dair umuduna dönüşmüş durumda. ERVA’nın ortaya koyduğu en güçlü mesaj ise şu: Bazen en büyük değişim, tek bir insanın sesini duymakla başlıyor...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Hande İpekgil & Gamze İrez
Hande İpekgil & Gamze İrez
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