Bir Annenin Feryadından Doğan Hareket: ERVA
Bir annenin feryadıyla başlayan her şey…
Kayseri sokaklarında, olağan bir esnaf ziyaretinin ortasında, Vali Gökmen Çiçek'e yaklaşan bir kadın var. Sesi titreyerek soruyor: 'Sayın Valim, sen hiç evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü?' Bu soru, bir politika belgesiyle ya da masa başı bir toplantıyla değil, yürek yanığı bir gerçeklikle doğan bir projenin fitilini ateşledi.
ERVA — Erdemlerimizle Varız — işte o gözyaşından büyüdü.
Bugün Kayseri'de 70 spor kulübü, 17.200 sporcu ve 504 madalya var. Ama bu rakamların ardında, sayılarla ölçülmesi güç başka bir muhasebe daha yatıyor: okuluna geri dönen çocuklar, eve zamanında gelen gençler, kötü alışkanlıklardan uzaklaşan hayatlar. Vali Gökmen Çiçek ile yaptığımız bu söyleşide, bir spor projesinin çok ötesine geçen bir gönül hareketinin hikâyesini konuştuk; neyin değiştiğini, neyin hâlâ zor olduğunu ve asıl hedefin neden madalya olmadığını.
Hikâyenin Başlangıcı: Her Mahalleye Bir Spor Okulu
Sayın Valim, ERVA bugün binlerce gence ulaşan bir proje ama çıkış noktasında çok çarpıcı bir hikâye var. O gün o anneyle yaşadığınız karşılaşma sizde nasıl bir etki bıraktı, ERVA fikri nasıl doğdu?
ERVA 2023'te başladığında 25.000'i aşkın gence ulaşmayı hedefliyordunuz. Bugüne bakınca, bu yolculuğun sizi en çok hangi noktada şaşırttığını söylersiniz?
Spor okullarını mahallelere yerleştirirken yalnızca nüfus yoğunluğuna değil, okul terk oranı ve suça yönelim riski gibi kriterlere baktığınızı görüyoruz. Bu modeli kurarken en zorlandığınız karar hangisiydi?
Değerler eğitimi projenin "ana omurgası" olarak tanımlanıyor. Bir genç antrenman öncesi oturup bu eğitime girdiğinde, içeride tam olarak ne oluyor?
Aile memnuniyetinin %80 olduğu görülürken geri kalan %20 size ne söylüyor? Bu memnuniyetsizliğin sebebi neden kaynaklanıyor?
ERVA gibi insan odaklı projelerde en önemli unsurun eğitmen kadrosu olduğu vurgulanıyor. Antrenör ve eğitmenlerde sürekliliği sağlamak için nasıl bir model uyguluyorsunuz?”
"Bir çocuğu kazanırsak bir aileyi, bir aileyi kazanırsak bir mahalleyi, bir mahalleyi kazanırsak geleceği kazanırız."
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