Bir Annenin Feryadından Doğan Hareket: ERVA

ERVA'nın açılımı Erdemlerimizle Varız’dır. Projemizin yalnızca spor odaklı değil; aynı zamanda ahlak, karakter, disiplin, saygı, milli ve manevi değerlerle yetişen bir gençlik yetiştirmeyi hedefler.

ERVA'nın hikâyesi, bir spor salonunda değil, bir annenin yürek yakan feryadında başladı.

Kayseri, Düvenönü’nde çaresiz bir anne Vali Gökmen ÇİÇEK’in esnaf ziyareti sırasında yanına gelerek şu sözleri söyledi:

'Sayın Valim, sen hiç evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü? Ben her gün evladım ölsün diye dua ediyorum.'

Vali Bey’in nedenini sorması üzerine anne, uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu kurtaramadığını, yaşadığı acıları ve çaresizliği anlattı. Bu feryat, gençleri bağımlılık, suç ve kötü alışkanlıklardan koruyacak kalıcı bir çözüm arayışının başlangıcı oldu. Bunun ardından 'Erdemlerimizle Varız' (ERVA) anlayışıyla spor okulları kurulmaya başlandı. Amaç sadece sporcu yetiştirmek değil; çocukları ve gençleri sporun, eğitimin ve erdemli yaşamın etrafında buluşturarak onlara yeni bir hayat yolu açmaktı. ERVA'nın hikâyesi bir proje dosyasında değil, bir annenin gözyaşında yazıldı. O gözyaşı bugün binlerce çocuğun alın terine, hayaline ve başarısına dönüşmüş durumda.

ERVA Projesi felsefesini nasıl anlatırız?

ERVA, sadece çocuklara spor yaptıran bir proje değildir. ERVA; bir çocuğun hayatına dokunmayı, onu kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, özgüvenli, ahlaklı ve başarılı bir birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir gönül hareketidir.

Bu felsefenin temelinde şu anlayış vardır:

'Bir çocuğu kazanırsak, bir aileyi; bir aileyi kazanırsak, bir mahalleyi; bir mahalleyi kazanırsak, geleceği kazanırız.'

ERVA'nın sahalarındaki her antrenman, aslında hayata dair bir derstir. Burada çocuklar sadece koşmayı, mücadele etmeyi veya kazanmayı öğrenmez; saygıyı, disiplini, sorumluluğu, paylaşmayı ve vazgeçmemeyi de öğrenirler. ERVA'nın en büyük amacı madalya kazanmak değil, karakter sahibi nesiller yetiştirmektir. Çünkü sporun gücüyle şekillenen bir gençlik; şehrin, ülkenin ve geleceğin en sağlam teminatıdır. Bu nedenle ERVA, spor salonlarından çok daha fazlasıdır. Bir umut kapısıdır. Bir annenin evladı için ettiği duanın cevabıdır. Bir babanın geleceğe dair kaygılarının azaldığı yerdir. Bir gencin kendini keşfettiği, hayallerine tutunduğu ve hayata güçlü adımlarla yürüdüğü bir yaşam okuludur. ERVA'nın felsefesi; 'Her çocuğa ulaşmak, her gence umut olmak ve sporla geleceği inşa etmektir.'