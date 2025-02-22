Bir Anda Yıldızı Parlayan Sabrina Carpenter Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey

Sadece ekranlar ve stüdyolarla yetinmeyen Sabrina, 2020 yılında 'Mean Girls' müzikalinde Cady Heron karakterini canlandırdı. Broadway sahnesindeki performansları, onun ne kadar çok yönlü bir sanatçı olduğunu gözler önüne serdi. Canlı performanslardaki doğallığı ve enerjisi, hayranlarının da büyük takdirini topladı.