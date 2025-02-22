Bir Anda Yıldızı Parlayan Sabrina Carpenter Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey
Bir Anda Yıldızı Parlayan Sabrina Carpenter Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Sabrina Carpenter, hem müzik hem de oyunculuk alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Peki bu yetenekli sanatçı hakkında neler biliyoruz? Gelin birlikte göz atalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aile bağlarından başlayalım. Sabrina'nın The Simpsons ile bir ilgisi var! Peki ama ne? 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Müzik serüveni YouTube ile başladı.
3. "The Next Miley Cyrus Project" yarışmasına katıldı ve dereceyle ayrıldı.
4. Sabrina'nın Disney yapımlarında yer aldığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!
5. Sadece Disney değil, aynı zamanda farklı projelerde de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Müzik dünyasında tekli şarkısıyla adını duyurmayı başardı.
7. Broadway müzikalinde de yer aldı!
8. Sabrina'nın neye alerjisi olduğu da epey merak edilmiş ve kendisi cevaplamış: Elma, badem ve nikel.
9. Taylor Swift'in dünya turnesinde yer aldı.
10. Boyu 1.52 ama kendisini hiç de öyle kısa görmüyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Nonsense" şarkısı, TikTok'ta trend olunca konserlerine de bu şarkıyı yansıtmak istemiş.
12. Bu yıl gerçekleşen Grammy'de 6 dalda aday gösterildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın