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Bir Anda Yıldızı Parlayan Sabrina Carpenter Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey

etiket Bir Anda Yıldızı Parlayan Sabrina Carpenter Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 23:59

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Sabrina Carpenter, hem müzik hem de oyunculuk alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Peki bu yetenekli sanatçı hakkında neler biliyoruz? Gelin birlikte göz atalım. 👇

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1. Aile bağlarından başlayalım. Sabrina'nın The Simpsons ile bir ilgisi var! Peki ama ne? 👇

1. Aile bağlarından başlayalım. Sabrina'nın The Simpsons ile bir ilgisi var! Peki ama ne? 👇

Sabrina Carpenter, 'The Simpsons' dizisindeki Bart Simpson karakterine sesiyle hayat veren Nancy Cartwright'ın yeğenidir. Yani yetenek aileden geliyor desek abartmış olmayız.

2. Müzik serüveni YouTube ile başladı.

2. Müzik serüveni YouTube ile başladı.

Yaklaşık 10 yaşındayken Christina Aguilera ve Adele şarkılarını YouTube'da cover'layarak dikkat çekmeye başladı. Babası da ona evde bir kayıt stüdyosu kurarak destek oldu.

3. "The Next Miley Cyrus Project" yarışmasına katıldı ve dereceyle ayrıldı.

3. "The Next Miley Cyrus Project" yarışmasına katıldı ve dereceyle ayrıldı.

2009 yılında Miley Cyrus'un düzenlediği 'The Next Miley Cyrus Project' adlı şarkı yarışmasında üçüncü oldu. Bu yarışmaya katılması bile bür başarı göstergesi iken yarışmadan üçüncü olarak ayrılması, onun için önemli bir başlangıçtı.

4. Sabrina'nın Disney yapımlarında yer aldığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!

4. Sabrina'nın Disney yapımlarında yer aldığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!

Disney Channel'da yayınlanan 'Girl Meets World' dizisindeki Maya Hart rolüyle geniş kitlelerce tanındı ve sevildi.

5. Sadece Disney değil, aynı zamanda farklı projelerde de yer aldı.

5. Sadece Disney değil, aynı zamanda farklı projelerde de yer aldı.

Sabrina, 'The Hate U Give' ve 'Clouds' gibi ciddi ve duygu yüklü projelerde yer alarak oyunculuk kariyerinde farklı bir yönünü gösterdi. Disney dizilerindeki hafif ve eğlenceli rollere ek olarak bu projelerdeki performanslarıyla hayranlarına olgun ve etkileyici bir oyunculuk sundu.

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6. Müzik dünyasında tekli şarkısıyla adını duyurmayı başardı.

6. Müzik dünyasında tekli şarkısıyla adını duyurmayı başardı.

2014 yılında ilk single'ı 'Can't Blame a Girl for Trying'i piyasaya sürdü ve bu şarkıyla müzik dünyasında da adını duyurdu.

7. Broadway müzikalinde de yer aldı!

7. Broadway müzikalinde de yer aldı!

Sadece ekranlar ve stüdyolarla yetinmeyen Sabrina, 2020 yılında 'Mean Girls' müzikalinde Cady Heron karakterini canlandırdı. Broadway sahnesindeki performansları, onun ne kadar çok yönlü bir sanatçı olduğunu gözler önüne serdi. Canlı performanslardaki doğallığı ve enerjisi, hayranlarının da büyük takdirini topladı.

8. Sabrina'nın neye alerjisi olduğu da epey merak edilmiş ve kendisi cevaplamış: Elma, badem ve nikel.

8. Sabrina'nın neye alerjisi olduğu da epey merak edilmiş ve kendisi cevaplamış: Elma, badem ve nikel.

Çiğ elma ve badem yiyemiyor, ayrıca nikele alerjisi var. “Ama bu durum takı koleksiyonumu sınırlamıyor!” diyerek pozitifliğini koruyor.

9. Taylor Swift'in dünya turnesinde yer aldı.

9. Taylor Swift'in dünya turnesinde yer aldı.

2023-2024’te The Eras Tour’da Taylor Swift’e eşlik etti. “Bu çocukluk hayalimdi!” diyerek duygularını paylaştı. İki büyük şarkıcıyı aynı sahnede görmek bizi mutlu etmişti açıkçası!

10. Boyu 1.52 ama kendisini hiç de öyle kısa görmüyor!

10. Boyu 1.52 ama kendisini hiç de öyle kısa görmüyor!

Boyu 1.52 metre olmasına rağmen, sahnede enerjisiyle devleşiyor. “Küçük pakette büyük performans!” mottosunu benimseyen bir şarkıcı. Her anlamda pozitif bir kişilik!

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11. "Nonsense" şarkısı, TikTok'ta trend olunca konserlerine de bu şarkıyı yansıtmak istemiş.

12. Bu yıl gerçekleşen Grammy'de 6 dalda aday gösterildi.

12. Bu yıl gerçekleşen Grammy'de 6 dalda aday gösterildi.

'Short n’ Sweet' albümüyle “Yılın Albümü” de dahil 6 dalda Grammy’e aday gösterildi ve 2 Grammy kazandı. Bir fincan espresso kadar kısa ve tatlı bir başarı!

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Ma Belle
Ma Belle
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