Binance TR, Kripto Varlık Dünyasına Adım Atmak İsteyenlere Yönelik “Büyük Bahar Kampanyası”nı Başlattı

Küresel arama trendleri, bahar aylarının bireylerin finansal alışkanlıklarını yeniden değerlendirdiği bir dönem olduğunu ortaya koyuyor. Google Trends verilerine göre 2021-2026 yılları arasında “tasarruf” kelimesinin aramalarının Mart ayında yüzde 60’a yakın artış göstermesi, bu eğilimin en belirgin göstergelerinden biri. Benzer şekilde, kripto varlık ekosisteminde uzun vadeli yatırım kararlılığıyla özdeşleşen “HODL” teriminin aranma oranları 2018'den bu yana her bahar döneminde ortalama yüzde 35'in üzerinde artış kaydetti. Bu veriler, bahar aylarının uzun vadeli portföy oluşturma ve dijital varlıkları keşfetme açısından doğal bir başlangıç noktası olduğuna işaret ediyor.