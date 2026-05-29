BİM'e Kule Tipi Vantilatör Geliyor! 05 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.05.2026 - 08:01
05 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

LG 65" 4K UDR10 Nanocell Tv 39.900 TL

  • LG 55' 4K UHD Webos Smart Tv 29.990 TL

  • TCL 55' 4K Qled Hdr Google Tv 23.900 TL

  • Dijitsu 65' 4K Ultra HD Qled Google Tv 23.900 TL

  • LG S30A Soundbar 5.490 TL

  • TCL Tab 7 L Çocuk Tableti 1.999 TL

Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL

  • Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.790 TL

  • Fakir Kişisel Blender 1.290 TL

  • Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.449 TL

  • Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

  • Fakir Cam Çay Makinesi 2.490 TL

  • El Feneri 499 TL

  • Mantar Masa Lambası 399 TL

  • Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge 3.090 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL

  • Forever Figürlü El Fanları 299 TL

  • Forever Pilli Mini El Fanı 149 TL

  • Trax Masaüstü Fan 449 TL

  • Altus Vücut Tartısı 449 TL

En çok tercih edilen indirimli vantilatörlere buradan göz atabilirsiniz.

English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.290 TL

  • Güral Porselen 48 Parça Desenli Kare Yemek Takımı 6.490 TL

  • Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 129 TL

  • Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 429 TL

  • Emsan Çaydanlık 1.190 TL

  • Tefal Manuel Rondo 749 TL

  • Kare Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Emsan Çelik Derin Tencere 950 TL

  • Emsan Çelik Sahan 799 TL

  • Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL

  • Emsan Swiss Crystal Tava 849 TL

  • Emsan Swiss Crystal Derin Tencere 1.250 TL

  • Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 1.250 TL

  • Emsan Swiss Crystal Sahan 750 TL

Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti 4.990 TL

  • Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü 1.190 TL

  • Henckels Bıçak Seti 3'lü 449 TL

  • Benante Gold Kulplu Desenli Kupa 199 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü 299 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 199 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi 6'lı 219 TL

  • Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 219 TL

  • Colorina Rimli Desenli Sunum Tepsisi 89 TL

  • Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi 239 TL

  • Lav Defne Saklama Kabı 45 TL

  • Kağıt Kek / Sufle Kabı 10'lu 35 TL

  • Glass in love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberllik Seti 4'lü 379 TL

  • 17 Parça Saklama Kabı Seti 179 TL

  • English Home Organizer Sepet 119 TL

  • Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 369 TL

  • Benante Çiçek Motifli Organizer Sepet 269 TL

  • Benante Ayaklı Bölmeli Akasya Sunumluk 229 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 199 TL

  • Ütü Masası 899 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 89 TL

  • Kanatlı Kurutmalık 899 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Saklama Kutusu 20 Litre 199 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Saklama Kutusu 4 Litre 79 TL

  • Banyo Seti 5'li 429 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL

  • Kadın Kot Bol Pantolon 419 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL

  • El Havlusu 109 TL

  • Yüz Havlusu 169 TL

  • Ayak Havlusu 179 TL

  • Ponponlu Koltuk Örtüsü 269 TL

  • Tek Kişilik Nevresim Takımı 709 TL

  • Müslin Yatak Örtüsü 849 TL

  • Runner 299 TL

  • Blackout Süet Fon Perde 499 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 159 TL

  • Bambu Banyo Paspası 399 TL

  • Kadın / Erkek Kot Pantolon 429 TL

  • Kadın / Erkek Büyük Beden Kot Pantolon 459 TL

  • Erkek Kot Şort 349 TL

  • Kiğılı Dynamic Nakışlı Tişört 259 TL

  • Kot Mutfak Önlüğü 199 TL

  • Ören Bayan Denim İpliği 89 TL

  • Terlik Süsü 6'lı 39 TL

  • Casilli Kadın Slip 189 TL

Akülü Chevrolet Camaro ve LEGO Setleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
