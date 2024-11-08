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BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 15 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 15 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.11.2024 - 11:01

15 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Çamaşır Kurutma Makinesi 8 Kg 9.875 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi 8 Kg 9.875 TL

  • Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Verandalı 8500 Flat Tiny House 599.000 TL

Verandalı 8500 Flat Tiny House 599.000 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL

  • Corby Smart Drone 1.999 TL

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 4.750 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Android Tv 6.795 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.250 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

  • Kumtel Pizza Fırını 2.999 TL

  • İMEX Kablosuz Şarj İstasyonu 599 TL

  • KUBA Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

  • El Feneri 119 TL

  • Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL

  • Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 75 TL

Küçük ev aletlerinde yılın beklenen indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Oval Tepsi 129 TL

Oval Tepsi 129 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL

  • Emaye Közmatik 89 TL

  • Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

  • Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

  • Benante 7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

  • Glass in love Cam Küçük Kase 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 1800 cc 109 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi / Dondurmalık 3'lü 119 TL

  • Glass in love Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 124,50 TL

  • Glass in love Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL

  • Paşabahçe Pinot Su Bardağı 375 cc 4'lü 159 TL

  • Paşabahçe Pinot Su Bardağı 495 cc 4'lü 189 TL

  • Paşabahçe Aida Çay Tabağı 6'lı 129 TL

  • LAV Alinda Büyük Kase 2050 cc 99 TL

  • LAV Alinda Kase 215 cc 17,50 TL

  • LAV Nisa Kulplu Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 69 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 85 TL

  • Fındık-Ceviz Kıracağı 39,50 TL

  • Kestane Çizici 39,50 TL

  • Patates Dilimleyici 19 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Banyo Seti 529 TL

Banyo Seti 529 TL

  • Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

  • Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL

  • Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL

  • Bambu Kirli Sepeti 399 TL

  • Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL

  • Banyo Paspası 79 TL

  • Su Emici Paspas 75 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL

  • Temizlik Seti 149 TL

  • Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL

  • Deterjan Hazneli Mop 419 TL

  • Hazneli Temizlik Fırçası 129 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 44,50 TL

  • Ayakkabı Yıkama Filesi 29,50 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

  • Kapı Arkası Askılık 119 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 79 TL

  • Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 19,50 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 34,50 TL

  • Çamaşır Makinesi Üzeri Raf / Organizer 699 TL

  • Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 17,50 TL

  • Mandal Seti 29 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 29,50 TL

Kiğılı Erkek Mont 999 TL

Kiğılı Erkek Mont 999 TL

  • Kadın / Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

  • Çocuk Oduncu Gömlek 199 TL

  • Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 89 TL

  • Ören Bayan Star Yumak 3'lü 89 TL

  • Ören Bayan Favori Baby Yumak 3'lü 109 TL

  • Dikiş İpi Seti 10'lu 115 TL

  • Dikiş İpi 2'li 59 TL

  • Ören Bayan Dikiş İpi 2'li 29,95 TL

  • Ören Bayan Lastik 44,50 TL

  • Valiz Organizer Set 79 TL

  • İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 85 TL

  • Kadın / Erkek Bere 49,50 TL

  • Çocuk Bere 46,50 TL

  • Saç Kurutma Beresi 69 TL

  • Şeffaf Sütyen Düzenleyici 42,50 TL

Giyimde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Pelüş Zürafa 479 TL

Pelüş Zürafa 479 TL

  • Sürtmeli İş Araçları 139 TL

  • Çek Bırak Metal Araba 89 TL

  • Oyuncak Arabalı Tır 349 TL

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