BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 15 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 15 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
15 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Çamaşır Kurutma Makinesi 8 Kg 9.875 TL
Verandalı 8500 Flat Tiny House 599.000 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL
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Oval Tepsi 129 TL
Banyo Seti 529 TL
Kiğılı Erkek Mont 999 TL
Pelüş Zürafa 479 TL
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