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Trendyol’da Süper Alışveriş Günleri Başladı: İndirimdeki Markaladan En Sevilenler Burada!

etiket Trendyol’da Süper Alışveriş Günleri Başladı: İndirimdeki Markaladan En Sevilenler Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 18:10

Trendyol'da 'Süper Alışveriş Günleri' başladı. 6-11 Kasım arasında yüzlerce markanın binlerce ürünü indirimde olacak. Fırsatı kaçırmadan indirimden ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı. Senin için Trendyol indiriminin en gözde markalarını bir araya topladık. Tek yapman gereken ihtiyacın olan markaya tıklamak ve favori ürününü indirimi bitmeden sepete eklemek!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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