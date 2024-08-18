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BİM'de Satışa Sunulan Arnica Cyclone Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket BİM'de Satışa Sunulan Arnica Cyclone Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 16:55

16 Ağustos 2024 tarihinde BİM'de satışa sunulan Arnica Cyclone ET14402 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 16 Ağustos 2024 BİM Aktüel kataloğunda satışa çıkan Arnica Cyclone ET14402 Toz Torbasız Elektrikli Süpürgenin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

16 Ağustos tarihindeki indirimleri ve aktüel kataloğu sizinle aşağıda paylaşmıştık. 👇🏻

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BİM fırsatları arasında yer alan Arnica Cyclone ET14402 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

BİM fırsatları arasında yer alan Arnica Cyclone ET14402 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Arnica Cyclone ET14402 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 750 Watt motor gücü ve siklonik filtreleme sistemi ile güçlü ve etkili temizlik sunar. 3 litrelik toz haznesi, HEPA 13 filtre ve A sınıfı enerji verimliliği ile pratik, ekonomik ve sağlıklı bir temizlik deneyimi yaşatır. Farklı başlık seçenekleri ve düşük ses seviyesi ile ev temizliğini daha konforlu hale getirir.

Güçlü Motor ve Yüksek Emiş Performansı

Güçlü Motor ve Yüksek Emiş Performansı

Arnica Cyclone ET14402, 750 Watt motor gücü ile ev temizliğinde yüksek performans sunar. Bu güçlü motor, en inatçı kir ve tozları bile kolayca çekerek pırıl pırıl bir temizlik sağlar. Siklonik filtreleme teknolojisi ile emiş gücü daima sabit kalır, böylece her seferinde aynı mükemmel sonuçları elde edersiniz. Güç ve verimliliği bir araya getiren bu süpürge, evinizin vazgeçilmez temizlik yardımcısı olacak!

Toz Torbasız Tasarım ve Geniş Toz Haznesi

Toz Torbasız Tasarım ve Geniş Toz Haznesi

3 litrelik geniş toz haznesine sahip Arnica Cyclone, toz torbası derdini ortadan kaldırır. Bu sayede hem tasarruf sağlar hem de toz haznesini sık sık boşaltmanıza gerek kalmaz. Toz torbasız tasarımı ile çevre dostu olan bu süpürge, pratik kullanım sunar ve temizlik işlemlerini hızlandırır. Zahmetsiz temizlik için en ideal çözüm!

HEPA 13 Filtre ile Temiz Hava Teknolojisi

HEPA 13 Filtre ile Temiz Hava Teknolojisi

Ev temizliğinde sadece yüzeyleri değil, havayı da temizlemek isteyenler için Arnica Cyclone ideal bir tercih. HEPA 13 filtresi, mikroskobik toz parçacıklarını ve alerjenleri %99,9 oranında hapsederek temiz hava çıkışı sağlar. Bu özellik, özellikle alerji ve astım gibi solunum yolu problemleri yaşayanlar için büyük bir avantaj sunar. Evde sağlıklı bir ortam yaratmak artık çok daha kolay!

Sessiz ve Ergonomik Tasarım

Sessiz ve Ergonomik Tasarım

Arnica Cyclone, 70 dB düşük ses seviyesi ile evde sessiz bir temizlik deneyimi sunar. Ergonomik tasarımı ve 6 metrelik kablo uzunluğu, evin her köşesinde kolayca hareket etmenizi sağlar. Farklı yüzeyler için uygun başlık seçenekleriyle donatılmış bu süpürge, halılardan sert zeminlere kadar her yüzeyde mükemmel temizlik sonuçları sunar. Şık ve modern tasarımıyla da evinize uyum sağlar.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Motor Gücü: 750 Watt

  • Toz Kapasitesi: 3 Litrelik geniş toz haznesi

  • Filtrasyon: HEPA 13 Filtre

  • Emiş Gücü: Yüksek emiş performansı

  • Ses Seviyesi: 70 dB

  • Kablo Uzunluğu: 6 metre

  • Aksesuarlar: Farklı yüzeyler için çoklu başlık seçenekleri (halı, sert zemin, mobilya vb.)

  • Renk Seçenekleri: Kırmızı, Mavi, Siyah

  • Enerji Sınıfı: A sınıfı enerji verimliliği

  • Teknoloji: Siklonik filtreleme sistemi

  • Ağırlık: 5.5 kg

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Aradığınız toz torbasız elektrikli süpürgenin Arnica Cyclone ET14402 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge olduğuna ikna olduysanız, Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

'Fiyat-performans açısından harika bir ürün. Sessiz çalışması ve yüksek emiş gücü sayesinde evde günlük temizlik işlerim çok daha kolaylaştı.'

'Arnica Cyclone, geniş toz haznesi ve yıkanabilir filtre sistemi ile gerçekten kullanışlı. Özellikle evcil hayvan tüylerini toplamada çok başarılı.'

'Bu süpürge tam bir güç merkezi! Yüksek emiş gücü sayesinde halılardaki en derin tozları bile kolayca temizliyor. Sessiz çalışması da ayrı bir artı.'

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