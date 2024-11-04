Bilgini Ölçüyoruz: Sen Tayland’ı Ne Kadar Tanıyorsun?

Güneydoğu Asya'nın kalbinde yer alan Tayland, geleneği modernlikle zahmetsizce harmanlayan bir ülkedir. Yüksek gökdelenlerin arasında dimdik duran sakin tapınaklar ve sessiz, yemyeşil parklarla sokakları paylaşan hareketli pazarlar bulabileceğiniz bir yerdir. Böylesine eşsiz bir ülke hakkında bir test hazırlamasaydık olmazdı! Bakalım Tayland hakkında ne kadar bilgilisin?