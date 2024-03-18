Bianca Censori Anne-Kız Date'inde Alışveriş Yaparken Giydiği Mini Elbise Kombiniyle Görüntülendi
Bianca Censori Anne-Kız Date'inde Alışveriş Yaparken Giydiği Mini Elbise Kombiniyle Görüntülendi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/16/style/...
20 Aralık 2022'de evlendiklerinden beri neredeyse her gün yeni bir olayla çıkagelen Bianca Censori ve Kanye West çifti uzun süredir gündeme gelmiyordu. Kanye'nin yeni albümünün Dinleme Partileri olunca tabii işi başından aşkın. Biz de tam 'Peki Bianca nerelerde?' diyorduk ki kendisi annesiyle beraber alışveriş yaparken görüldü. Detaylar👇
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Kanye West ve eşi Bianca Censori'nin namını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Genelde gündeme yaptığı deliliklerle gelen Ye'nin eşi de riskli görünümleriyle magazin sayfalarının vazgeçilmezi.
Birkaç gün önce annesiyle beraber alışveriş yaparken görüntülenen Bianca Censori, bu riskli kıyafetlerden bir seferliğine, azıcık da olsa vazgeçmiş gibi.
Nadiren, annesi Alexandra Censori ile gezen Bianca, yine açık bir kıyafet giyerken görüntülendi. Normalde gördüğümüz kombinlerinden bir tık farklı görünüyor fark ettiniz mi?
Sütyensiz giydiği saten açık pembe mini elbisesiyle Chatsworth bölgesindeki bir kozmetik mağazasını ziyaret etti.
Dekolteli elbisesinin askıları sırtının alt kısmına kadar uzanıyordu. Fakat bu askı kristallerden mi yoksa bir yılbaşı süsünden mi yapılmış anlayamadık.
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29 yaşındaki Avustralyalı model, diz boyu şeffaf çoraplar ve arkası açık 'kitten heels' dediğimiz mini Prada topuklu ayakkabılarıyla görünümünü tamamlamış.
Annesi Alexandra ise asimetrik bir etek ve siyah topuklularıyla siyah bir kuğu gibi görünüyordu. Anne kız kuğu gölü balesinden çıkmış gibi baksanıza.
Bu anne kız buluşması da Bianca'nın mafya babası Leo'nun onun görünüşü için 'değersiz' dedikten iki buçuk hafta sonra oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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