Bianca Censori Anne-Kız Date'inde Alışveriş Yaparken Giydiği Mini Elbise Kombiniyle Görüntülendi

20 Aralık 2022'de evlendiklerinden beri neredeyse her gün yeni bir olayla çıkagelen Bianca Censori ve Kanye West çifti uzun süredir gündeme gelmiyordu. Kanye'nin yeni albümünün Dinleme Partileri olunca tabii işi başından aşkın. Biz de tam 'Peki Bianca nerelerde?' diyorduk ki kendisi annesiyle beraber alışveriş yaparken görüldü. Detaylar👇