Beyza Geri Döndü: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
Beyza Geri Döndü: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. 9 Kasım akşamı yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Programda son eleme adayı belli oldu. MasterChef'te eleme potasına kim girdi? MasterChef'te kim eleme adayı oldu? Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye’de haftanın 4. ve son eleme adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen programda yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele örneği gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu arada kızgın yağ yüzünden yüzü yanan Beyza yarışmaya devam etme kararı aldığını yayında açıkladı.
Yarışmanın ilk etabında Şef Doğa Çitçi yarışmacılardan "Yoğurtlu Akıtmalı Ufak Köfte" yapmalarını istedi. Gaziantep yöresine ait olan yemeği en iyi Beyza, Şirin, Onur ve Muratcan yapıp bir sonraki haftaya başarıyla geçiş yaptılar.
MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında şefler yarışmacılardan üç kutu seçmelerini istedi. Yarışmacılar kutulardaki narenciye ürünleriyle yaratıcı tabaklar çıkardı.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından Kerem ve Semih son ikiye kaldı. Haftanın diğer eleme adayları olan Nigar, Kaan ve Eda ile birlikte eleme potasına giren son isim Semih oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın