Beyza Geri Döndü: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. 9 Kasım akşamı yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Programda son eleme adayı belli oldu. MasterChef'te eleme potasına kim girdi? MasterChef'te kim eleme adayı oldu? Detaylar içerikte!