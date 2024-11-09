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Beyza Geri Döndü: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

Beyza Geri Döndü: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
10.11.2024 - 00:27

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. 9 Kasım akşamı yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Programda son eleme adayı belli oldu. MasterChef'te eleme potasına kim girdi? MasterChef'te kim eleme adayı oldu? Detaylar içerikte!

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MasterChef Türkiye’de haftanın 4. ve son eleme adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen programda yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele örneği gösterdi.

MasterChef Türkiye’de haftanın 4. ve son eleme adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen programda yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele örneği gösterdi.

Bu arada kızgın yağ yüzünden yüzü yanan Beyza yarışmaya devam etme kararı aldığını yayında açıkladı.

Bu arada kızgın yağ yüzünden yüzü yanan Beyza yarışmaya devam etme kararı aldığını yayında açıkladı.

Yarışmanın ilk etabında Şef Doğa Çitçi yarışmacılardan "Yoğurtlu Akıtmalı Ufak Köfte" yapmalarını istedi. Gaziantep yöresine ait olan yemeği en iyi Beyza, Şirin, Onur ve Muratcan yapıp bir sonraki haftaya başarıyla geçiş yaptılar.

Yarışmanın ilk etabında Şef Doğa Çitçi yarışmacılardan "Yoğurtlu Akıtmalı Ufak Köfte" yapmalarını istedi. Gaziantep yöresine ait olan yemeği en iyi Beyza, Şirin, Onur ve Muratcan yapıp bir sonraki haftaya başarıyla geçiş yaptılar.

MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında şefler yarışmacılardan üç kutu seçmelerini istedi. Yarışmacılar kutulardaki narenciye ürünleriyle yaratıcı tabaklar çıkardı.

MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında şefler yarışmacılardan üç kutu seçmelerini istedi. Yarışmacılar kutulardaki narenciye ürünleriyle yaratıcı tabaklar çıkardı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından Kerem ve Semih son ikiye kaldı. Haftanın diğer eleme adayları olan Nigar, Kaan ve Eda ile birlikte eleme potasına giren son isim Semih oldu.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından Kerem ve Semih son ikiye kaldı. Haftanın diğer eleme adayları olan Nigar, Kaan ve Eda ile birlikte eleme potasına giren son isim Semih oldu.

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