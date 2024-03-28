Beyonce Özel Jetinde Avuçla Makarna Yerken Fotoğraf Paylaşınca İklim Aktivistlerinin Linçlerine Doyamadı
Beyonce Özel Jetinde Avuçla Makarna Yerken Fotoğraf Paylaşınca İklim Aktivistlerinin Linçlerine Doyamadı
Yeni country tarzdaki albümüye piyasayı sallaması beklenen dünya starı Beyonce, birkaç saat önce özel jetinden paylaştığı fotoğraflar yüzünden kötü yorum yağmuruna tutuldu. Detaylar👇
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Çıkarttığı her şarkıyla listelerin başına yerleşmeyi başaran başarılı şarkıcı Beyonce'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Son zamanlarda tarz değişikliğine giden isim gündeme bomba gibi oturmaya devam ediyor.
Bir farklılık yapıp bu seferki albümünü Country şarkılarıyla oluşturan Beyonce "Texas Hold Em" ve "16 Carriages" isimli şarkılarını piyasaya sürmüştü.
Kovboy görünümünü iliklerimize kadar hissettiğimiz şarkıcı "Cowboy Carter" isimli albümünü 29 Mart günü yayınlayacak...
Kapağından şarkılarına büyük bir beklentiye yol açan albümde toplamda 27 şarkı bulunacağı ve Miley Cyrus, Post Malone gibi ünlü isimlerle düetleri bulunduğu öğrenildi.
Birkaç saat önce özel jetinden eliyle makaran yerken paylaşım yapan isim hiç beklemediği bir anda sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi.
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Özel jetiyle en küçük mesafeye bile seyahat eden Taylor Swift iklim aktivistlerinin damarına sayısız kez basmış ve hiç almadığı kadar kötü yorum almıştı.
Sıra Beyonce'ye geldi! Şarkıcı kısa sürede hem Taylor Swift fanları hem de doğa severler tarafından birçok eleştiri aldı.
"çevreciler şimdi nerede?"
"Uçakta.. Twitter iklim aktivistleri nerede? Yoksa bu sadece Taylor için mi geçerli?"
"dünyayı kirletiyor"
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"Neden elleriyle makarna yiyor"
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