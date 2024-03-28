Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Onlar mı Yaşlandı Yoksa Biz mi Büyüdük? Disney Oyuncularından Ashley Tisdale İkinci Çocuk Haberini Paylaştı

Onlar mı Yaşlandı Yoksa Biz mi Büyüdük? Disney Oyuncularından Ashley Tisdale İkinci Çocuk Haberini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 16:19

High School Musical filminde Sharpay karakterlerini canlandıran Ashley Tisdale ailesini gittikçe büyütüyor! 2014 senesinde dünyaevine giren oyuncu 3 yaşındaki kızına kardeş beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu! Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

O zamanlardan beri görünümü oldukça değişen oyuncu Ashley Tisdale'i çoğumuz Disney platformunda yer aldığı ünlü yapımlarla tanıyoruz aslında.

O zamanlardan beri görünümü oldukça değişen oyuncu Ashley Tisdale'i çoğumuz Disney platformunda yer aldığı ünlü yapımlarla tanıyoruz aslında.

High School Musical filminin unutulmaz karakterlerinden olan Sharpey'i canlandıran aktris günümüzde estetikleri yüzünden pek tanınmamasını yanında kendisini ailesine ve çocuğuna adamış durumda.

High School Musical filminin unutulmaz karakterlerinden olan Sharpey'i canlandıran aktris günümüzde estetikleri yüzünden pek tanınmamasını yanında kendisini ailesine ve çocuğuna adamış durumda.

2014 senesinde müzik yapımcısı Christopher French ile nikah masasına oturan güzel oyuncu 2021 senesinde ilk çocuğunu kucağına almıştı.

2014 senesinde müzik yapımcısı Christopher French ile nikah masasına oturan güzel oyuncu 2021 senesinde ilk çocuğunu kucağına almıştı.

38 yaşındaki aktris ve kocası Christopher French birlikte ikinci bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

38 yaşındaki aktris ve kocası Christopher French birlikte ikinci bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Ailesini gittikçe büyüten Ashley Tisdale "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz 💫" notunu düştü. Eşi ise yorum olarak "😬 işte başlıyoruz! Seni seviyorum Bunu yapabiliriz" yazdı.

Ailesini gittikçe büyüten Ashley Tisdale "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz 💫" notunu düştü. Eşi ise yorum olarak "😬 işte başlıyoruz! Seni seviyorum Bunu yapabiliriz" yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Christopher French yaptığı paylaşımda Tisdale'e "Minnettarlığın da ötesinde. Başka bir French bebek için teşekkürler güzel aşkım" yazdı, eşi ise" Seni seviyorum!!! Juju çok tatlı olunca bir tane daha ak zorunda kaldık!!" şeklide cevap verdi.

Christopher French yaptığı paylaşımda Tisdale'e "Minnettarlığın da ötesinde. Başka bir French bebek için teşekkürler güzel aşkım" yazdı, eşi ise" Seni seviyorum!!! Juju çok tatlı olunca bir tane daha ak zorunda kaldık!!" şeklide cevap verdi.

3 yaşındaki kızları Jupiter Iris'i kucaklarına alan çift takipçilerinden ikinci bebek haberi için birçok güzel yorumu birden aldı.

3 yaşındaki kızları Jupiter Iris'i kucaklarına alan çift takipçilerinden ikinci bebek haberi için birçok güzel yorumu birden aldı.

"Ashley Tisdale'i ikinci hamileliği için tebrik ederiz, ancak o bundan bu yana her zaman bizim için bir ANNE olmuştur."

"Ashley Tisdale'i ikinci hamileliği için tebrik ederiz, ancak o bundan bu yana her zaman bizim için bir ANNE olmuştur."
twitter.com

"Tebrikler Ashley"

"Tebrikler Ashley"
twitter.com

"Gabriella ve Sharpay'in birlikte bebekleri oluyor buna bayıldım🙏 "

"Gabriella ve Sharpay'in birlikte bebekleri oluyor buna bayıldım🙏 "
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Vanessa Hudgens ve Ashley Tisdale aynı anda hamile kalıyor aman Tanrım, lisedeki müziksever gençliğim gözyaşlarına boğuldu"

"Vanessa Hudgens ve Ashley Tisdale aynı anda hamile kalıyor aman Tanrım, lisedeki müziksever gençliğim gözyaşlarına boğuldu"
twitter.com

"Eğer kızsa ona Sharpay adını verse iyi olur!"

"Eğer kızsa ona Sharpay adını verse iyi olur!"
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?