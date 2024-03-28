Onlar mı Yaşlandı Yoksa Biz mi Büyüdük? Disney Oyuncularından Ashley Tisdale İkinci Çocuk Haberini Paylaştı
Onlar mı Yaşlandı Yoksa Biz mi Büyüdük? Disney Oyuncularından Ashley Tisdale İkinci Çocuk Haberini Paylaştı
High School Musical filminde Sharpay karakterlerini canlandıran Ashley Tisdale ailesini gittikçe büyütüyor! 2014 senesinde dünyaevine giren oyuncu 3 yaşındaki kızına kardeş beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu! Detaylar👇
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O zamanlardan beri görünümü oldukça değişen oyuncu Ashley Tisdale'i çoğumuz Disney platformunda yer aldığı ünlü yapımlarla tanıyoruz aslında.
High School Musical filminin unutulmaz karakterlerinden olan Sharpey'i canlandıran aktris günümüzde estetikleri yüzünden pek tanınmamasını yanında kendisini ailesine ve çocuğuna adamış durumda.
2014 senesinde müzik yapımcısı Christopher French ile nikah masasına oturan güzel oyuncu 2021 senesinde ilk çocuğunu kucağına almıştı.
38 yaşındaki aktris ve kocası Christopher French birlikte ikinci bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Ailesini gittikçe büyüten Ashley Tisdale "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz 💫" notunu düştü. Eşi ise yorum olarak "😬 işte başlıyoruz! Seni seviyorum Bunu yapabiliriz" yazdı.
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Christopher French yaptığı paylaşımda Tisdale'e "Minnettarlığın da ötesinde. Başka bir French bebek için teşekkürler güzel aşkım" yazdı, eşi ise" Seni seviyorum!!! Juju çok tatlı olunca bir tane daha ak zorunda kaldık!!" şeklide cevap verdi.
3 yaşındaki kızları Jupiter Iris'i kucaklarına alan çift takipçilerinden ikinci bebek haberi için birçok güzel yorumu birden aldı.
"Ashley Tisdale'i ikinci hamileliği için tebrik ederiz, ancak o bundan bu yana her zaman bizim için bir ANNE olmuştur."
"Tebrikler Ashley"
"Gabriella ve Sharpay'in birlikte bebekleri oluyor buna bayıldım🙏 "
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"Vanessa Hudgens ve Ashley Tisdale aynı anda hamile kalıyor aman Tanrım, lisedeki müziksever gençliğim gözyaşlarına boğuldu"
"Eğer kızsa ona Sharpay adını verse iyi olur!"
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