Beyoncé, Country Müzik Listesinde Birinci Sıraya Yerleşen İlk Siyahi Şarkıcı Oldu
Beyoncé, Country Müzik Listesinde Birinci Sıraya Yerleşen İlk Siyahi Şarkıcı Oldu
Kaynak: https://japantoday.com/category/enter...
Beyoncé müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu. 'Act 2' albümüyle BillBoard 100 listesinin üst sıralarında yer alan başarılı şarkıcı, tekrardan yeni bir rekora imza attı.
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Beyoncé son zamanlarda müzik sektörünün önde gelen isimlerinden bir tanesi: Sahne performansları ve danslarıyla sık sık adından söz ettiren Beyoncé, geçtiğimiz günlerde yeni bir albüme imza attı.
Beyoncé "ACT 2" isimli yeni albümüyle tarzında ufak bir değişiklik yaparak 'country' ve 'Blues' türünde çalışmalara imza attı.
"Texas Hold 'Em" ile Billboard 100 listesinde üst numaralarda yer alan başarılı şarkıcı, hepimize 'country' müziğe bağımlı yaptı desek abartmayız.
Beyoncé müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.
Daha önce Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus ve Ray Charles, iki listede de zirveye yerleşmeyi başarmıştı.
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Ayrıca albümün bir diğer şarkısı "16 Carriages" da listenin 9. sırasında yer alıyor.
Super Bowl'a katılan Beyonce, Rönesans üçlemesinin ikinci albümünün 29 Mart'ta yayınlanacağını duyurdu.
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