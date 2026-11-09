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Claude Aboneliği Alıp Bir Daha Eski Hayatına Dönemeyen X Kullanıcılar

Claude Aboneliği Alıp Bir Daha Eski Hayatına Dönemeyen X Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 15:12
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Bir zamanlar abonelik dediğimizde aklımıza Netflix, Spotify, bilemedin spor salonu gelirdi. Spor salonuna zaten hiç gitmezdik, o ayrı. Artık durum değişti. Ay sonu kartımızdan çekilen paraların arasında yeni bir kalem var: Claude aboneliği.

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Mesai bitmiş ama iş bitmemiş, Claude’un da limiti dolmuş. Bunun adı kriz...

Mesai bitmiş ama iş bitmemiş, Claude’un da limiti dolmuş. Bunun adı kriz...

Bir kere başlayan bir daha bırakamıyor. Mail yazarken, tatil planlarken, sevgiliye mesaj atarken, hatta “akşama ne pişirsem” diye düşünürken bile yapay zekâya danışıyoruz. Eskiden arkadaşımızı arayıp dertleşirdik, şimdi “Claude, sence haklı mıyım?” diye soruyoruz. Üstelik limit dolunca hissettiğimiz o boşluk tarif edilemez. Mesai bitmiş ama iş bitmemiş, Claude’un da limiti dolmuş. Bunun adı kriz.

Bu ortak acıyı en iyi X ahalisi anlattı. Abonelik ücretini kira gibi ödeyenler, limiti dolunca dünyası kararanlar, Claude olmadan tek cümle kuramayanlar... Goygoyun dibine vuran paylaşımları sizin için derledik. Kendinizden bir parça bulacağınıza eminiz. 👇🏻

İşte herkesi ele geçiren Claude'a dair atılan tweetler...

“Claude, al 20 dolarımı al ve bunları 1 milyon dolara dönüştür, hata yapma”

Bonkörlük denilince biz🙊

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Claude'u ilişki koçu olarak kullananlar...

Claude'u ilişki koçu olarak kullananlar...
twitter.com

'Claude, sana bizim konuşmamızın ekran görüntülerini göndereceğim, sence ciddi bir şey mi istiyor yoksa değil mi, iyice analiz et.'

Duş mu daha önemli Claude mu? Tabii ki Claude...

Duş mu daha önemli Claude mu? Tabii ki Claude...
twitter.com

'Duş alırken ve Claude kod izni soruyor'

Olabilir mi böyle bi' şey? Olsun lütfen🙏🏻

Olabilir mi böyle bi' şey? Olsun lütfen🙏🏻
twitter.com

'Claude, zihnimi oku ve her şeyi tam olarak benim hayal ettiğim gibi yap, hata yapma.'

YES ŞEF!

YES ŞEF!
twitter.com

'Claude, benim için sarımsağı soyup kavur, iyice altın sarısı olana kadar.'

Tabii efendim...

Tabii efendim...
twitter.com

'Claude, yemek pişirdikten sonra sen camları ve ocağı temizlersin.'

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Kemer sıkma denilince...

Kemer sıkma denilince...
twitter.com

'Claude ve gpt aboneliklerini ödemek için dışardan kahve almayı bıraktım, evde demleyip termosa koyuyorum'

Zaman geriye aksınnnn :(

Zaman geriye aksınnnn :(
twitter.com

Mega beyin modu...

Mega beyin modu...
twitter.com

'Claude, mega beyin modunu etkinleştir, düşüncelerimi oku, hayatımı düzelt ve hata yapma.'

Emredersiniz!

Emredersiniz!
twitter.com

Acımasızsın Claude!

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Değme keyfime!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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