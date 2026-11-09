Claude Aboneliği Alıp Bir Daha Eski Hayatına Dönemeyen X Kullanıcılar

Bir kere başlayan bir daha bırakamıyor. Mail yazarken, tatil planlarken, sevgiliye mesaj atarken, hatta “akşama ne pişirsem” diye düşünürken bile yapay zekâya danışıyoruz. Eskiden arkadaşımızı arayıp dertleşirdik, şimdi “Claude, sence haklı mıyım?” diye soruyoruz. Üstelik limit dolunca hissettiğimiz o boşluk tarif edilemez. Mesai bitmiş ama iş bitmemiş, Claude’un da limiti dolmuş. Bunun adı kriz.

Bu ortak acıyı en iyi X ahalisi anlattı. Abonelik ücretini kira gibi ödeyenler, limiti dolunca dünyası kararanlar, Claude olmadan tek cümle kuramayanlar... Goygoyun dibine vuran paylaşımları sizin için derledik. Kendinizden bir parça bulacağınıza eminiz. 👇🏻