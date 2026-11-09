Claude Aboneliği Alıp Bir Daha Eski Hayatına Dönemeyen X Kullanıcılar
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Bir zamanlar abonelik dediğimizde aklımıza Netflix, Spotify, bilemedin spor salonu gelirdi. Spor salonuna zaten hiç gitmezdik, o ayrı. Artık durum değişti. Ay sonu kartımızdan çekilen paraların arasında yeni bir kalem var: Claude aboneliği.
Mesai bitmiş ama iş bitmemiş, Claude’un da limiti dolmuş. Bunun adı kriz...
Claude'u ilişki koçu olarak kullananlar...
Duş mu daha önemli Claude mu? Tabii ki Claude...
Olabilir mi böyle bi' şey? Olsun lütfen🙏🏻
YES ŞEF!
Tabii efendim...
Kemer sıkma denilince...
Zaman geriye aksınnnn :(
Mega beyin modu...
Emredersiniz!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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