Sauna Alışkanlığı Olan Herkesi İlgilendiriyor: Bilinen Faydası Tartışmalıymış

İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, sperm değerleri normal olan 10 gönüllü üç ay boyunca haftada iki kez saunaya girdi. 80-90 derecedeki seanslar 15'er dakika sürdü. Üç ayın sonunda sperm sayısı ve hareketliliğinde belirgin bir düşüş görülürken hormon düzeyleri değişmedi.

Sauna bırakıldıktan altı ay sonra ise bu etkilerin tamamen ortadan kalktığı belirlendi.