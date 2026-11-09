Sauna Alışkanlığı Olan Herkesi İlgilendiriyor: Bilinen Faydası Tartışmalıymış
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Fin saunasının kalp sağlığına iyi geldiği uzun süredir konuşuluyor. Bu inancın arkasında, Finlandiya'da 2 bin 315 erkeğin yaklaşık 20 yıl izlendiği bir araştırma var. Kanada'da kalp hastalarıyla yapılan bir deney ise sekiz haftalık sauna programının damar sağlığında beklenen etkiyi göstermediğini ortaya çıkardı.
Ayrıntılar haberimizde.
Finlandiya'daki araştırmada sık saunaya girenlerde ani kalp ölümü daha az görüldü.
Kalp hastaları sekiz hafta boyunca haftada dört kez saunaya girdi.
Vücut sıcağa alıştı ama damar sağlığında belirgin bir değişiklik olmadı.
Sauna sperm sayısını ve hareketliliğini geçici olarak düşürebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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