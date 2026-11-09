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Sauna Alışkanlığı Olan Herkesi İlgilendiriyor: Bilinen Faydası Tartışmalıymış

Sauna Alışkanlığı Olan Herkesi İlgilendiriyor: Bilinen Faydası Tartışmalıymış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 15:39
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Fin saunasının kalp sağlığına iyi geldiği uzun süredir konuşuluyor. Bu inancın arkasında, Finlandiya'da 2 bin 315 erkeğin yaklaşık 20 yıl izlendiği bir araştırma var. Kanada'da kalp hastalarıyla yapılan bir deney ise sekiz haftalık sauna programının damar sağlığında beklenen etkiyi göstermediğini ortaya çıkardı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Finlandiya'daki araştırmada sık saunaya girenlerde ani kalp ölümü daha az görüldü.

Finlandiya'daki araştırmada sık saunaya girenlerde ani kalp ölümü daha az görüldü.

Doğu Finlandiya'da yürütülen çalışmaya 42-60 yaş arası 2 bin 315 erkek katıldı ve katılımcılar yaklaşık 20,7 yıl izlendi. Haftada 4-7 kez saunaya girenlerde ani kalp ölümü riski, haftada bir kez girenlere göre yüzde 63 daha düşük çıktı. Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerde de benzer bir ilişki görüldü.

Araştırmacılar, saunayı kalp sağlığına bağlayan mekanizmanın anlaşılması için yeni çalışmalar gerektiğini belirtti.

Kalp hastaları sekiz hafta boyunca haftada dört kez saunaya girdi.

Kalp hastaları sekiz hafta boyunca haftada dört kez saunaya girdi.

Bu tür gözlemsel çalışmalar, faydayı saunanın doğrudan sağladığını kanıtlamıyor. McGill Üniversitesi'nden Dr. Amélie Debray, Dr. Daniel Gagnon ile birlikte Montreal Kalp Enstitüsü'nde bu soruya cevap arayan bir deney yürüttü.

Stabil koroner arter hastası 41 yetişkin rastgele iki gruba ayrıldı. Yaş ortalaması 62 olan katılımcılardan sauna grubundakiler 20-30 dakikalık seanslarla yaklaşık 80 derecelik saunaya girdi, diğer grup ise alışılmış yaşamına devam etti.

Vücut sıcağa alıştı ama damar sağlığında belirgin bir değişiklik olmadı.

Vücut sıcağa alıştı ama damar sağlığında belirgin bir değişiklik olmadı.

Program sonunda sauna grubundaki hastaların dinlenme halindeki vücut iç sıcaklığı düştü, saunadaki terleme miktarı arttı. Bu, vücudun sıcağa alışmaya başladığını gösteriyor. Damar iç yüzeyinin işlevi, atardamar sertliği ve tansiyon değerlerinde ise iki grup arasında fark çıkmadı; küçük damarların işlevi sauna grubunda hafifçe azaldı.

Debray, faydanın görülebilmesi için daha uzun programların, daha yüksek sıcaklık dozlarının ya da saunanın başka yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birleştirilmesinin gerekebileceğini söyledi.

Sauna sperm sayısını ve hareketliliğini geçici olarak düşürebiliyor.

Sauna sperm sayısını ve hareketliliğini geçici olarak düşürebiliyor.

İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, sperm değerleri normal olan 10 gönüllü üç ay boyunca haftada iki kez saunaya girdi. 80-90 derecedeki seanslar 15'er dakika sürdü. Üç ayın sonunda sperm sayısı ve hareketliliğinde belirgin bir düşüş görülürken hormon düzeyleri değişmedi.

Sauna bırakıldıktan altı ay sonra ise bu etkilerin tamamen ortadan kalktığı belirlendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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