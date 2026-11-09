Kırmızı Etle Yarışıyor: Çoğu Kişi Demir Kaynağı Olduğunu Bilmiyor
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Tavuk ciğeri ve istiridye, demir listesinin en üst sıralarında yer alıyor.
Mercimek, tofu ve ıspanak et yemeyenler için güçlü birer demir kaynağı.
Listenin en tatlı üyesi bitter çikolata.
Bitkisel demirin emilimi için C vitamini önemli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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