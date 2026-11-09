Kırmızı Etle Yarışıyor: Çoğu Kişi Demir Kaynağı Olduğunu Bilmiyor

Bitkisel besinlerdeki demir, et ve deniz ürünlerindeki hem demire göre vücut tarafından daha zor kullanılıyor. Et, deniz ürünü ve C vitamini içeren karışık beslenmede demirin yaklaşık yüzde 14-18'i emilirken, vejetaryen beslenmede bu oran yüzde 5-12'ye iniyor.

C vitamini ve et, bitkisel demirin emilimini artırıyor. Tahıl ve baklagillerdeki fitat ise emilimi azaltabiliyor.