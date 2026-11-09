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Kırmızı Etle Yarışıyor: Çoğu Kişi Demir Kaynağı Olduğunu Bilmiyor

Kırmızı Etle Yarışıyor: Çoğu Kişi Demir Kaynağı Olduğunu Bilmiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 15:22
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Demir denince akla ilk kırmızı et geliyor. Oysa tavuk ciğeri, istiridye, mercimek ve bitter çikolata gibi besinler de önemli miktarda demir içeriyor. Bu mineral, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında yer alıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Tavuk ciğeri ve istiridye, demir listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Tavuk ciğeri ve istiridye, demir listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

100 gram tavuk ciğeri yaklaşık 12,9 miligram demir içeriyor. Pişmiş istiridyede ise 85 gramlık bir porsiyon 8 miligram demir sağlıyor.

Karşılaştırmak için, aynı miktarda kızartılmış dana ciğerinde 5, pişmiş dana etinde ise 2 miligram demir bulunuyor.

Mercimek, tofu ve ıspanak et yemeyenler için güçlü birer demir kaynağı.

Mercimek, tofu ve ıspanak et yemeyenler için güçlü birer demir kaynağı.

Haşlanmış mercimek, haşlanmış ıspanak ve sert tofu, yaklaşık 120 mililitrelik birer porsiyonda 3'er miligram demir içeriyor. Bu miktar, 85 gram pişmiş dana etindeki demirden fazla.

Listenin en tatlı üyesi bitter çikolata.

Listenin en tatlı üyesi bitter çikolata.

Kakao oranı yüzde 45 ile 69 arasında olan bitter çikolatanın 28 gramı yaklaşık 2 miligram demir içeriyor. Bu, 85 gram pişmiş dana etindeki demirle aynı.

Bitkisel demirin emilimi için C vitamini önemli.

Bitkisel demirin emilimi için C vitamini önemli.

Bitkisel besinlerdeki demir, et ve deniz ürünlerindeki hem demire göre vücut tarafından daha zor kullanılıyor. Et, deniz ürünü ve C vitamini içeren karışık beslenmede demirin yaklaşık yüzde 14-18'i emilirken, vejetaryen beslenmede bu oran yüzde 5-12'ye iniyor.

C vitamini ve et, bitkisel demirin emilimini artırıyor. Tahıl ve baklagillerdeki fitat ise emilimi azaltabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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