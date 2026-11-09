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2026'da Emekli Olacaklar İçin Son Fırsat

2026'da Emekli Olacaklar İçin Son Fırsat

SGK Asgari Ücret Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 15:28
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Asgari ücretin 1 Ocak 2027'de yeniden belirlenecek olması, emeklilik için eksik gününü borçlanmayla tamamlamayı planlayanları doğrudan ilgilendiriyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre başvurusunu Kasım ve Aralık aylarında yapanlar, yeni yılı bekleyenlere kıyasla yüz binlerce lira daha az ödeyebilir.

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2027'de tüm ödemeler değişecek. Doğum, askerlik borçlanması 2027'de ne kadar olacak?

2027'de tüm ödemeler değişecek. Doğum, askerlik borçlanması 2027'de ne kadar olacak?

Konuyu Dünya gazetesindeki köşesinde ele alan Erdursun, borçlanma bedelinin başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplandığını hatırlattı. 2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 lira; bu da günlük 1.101 liralık bir kazanca karşılık geliyor. 2027 rakamı henüz netleşmediği için hesaplamalar yüzde 25 ve yüzde 35'lik iki ayrı artış senaryosuna göre yapıldı.

En çarpıcı fark doğum borçlanmasında ortaya çıkıyor. 3 çocuk için borçlanılabilecek 2 bin 160 günün bugünkü bedeli 761 bin 11 lira 20 kuruş. Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde aynı borçlanma 1 milyon 27 bin 365 liraya çıkıyor ve aradaki fark 266 bin 353 lirayı buluyor. Daha ılımlı olan yüzde 25'lik senaryoda bile fatura 951 bin 264 liraya yükseliyor, yani cepten yaklaşık 190 bin lira fazla çıkıyor.

Askerlik borçlanmasında da tablo farklı değil. 18 aylık, yani 540 günlük askerlik süresi için bugün 267 bin 543 lira ödeniyor. Yüzde 35'lik artışla bu tutar 361 bin 183 liraya ulaşıyor; aradaki fark 93 bin 640 lira. Yüzde 25'lik zamda ise borçlanma bedeli 334 bin 428 liraya çıkıyor.

Emekli olacaklar dikkat: Başvuru zamanlaması yüz binlerce liralık fark yaratacak.

Emekli olacaklar dikkat: Başvuru zamanlaması yüz binlerce liralık fark yaratacak.

Yurt dışında geçen sürelerini Türkiye'deki sigortalılığına saydırmak isteyenler için rakamlar çok daha yüksek. 3 bin 600 günlük yurt dışı borçlanmasının 2026 maliyeti 1 milyon 783 bin 620 lira. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa bu bedel 2 milyon 407 bin 887 liraya yükseliyor ve fark 624 bin 267 liraya ulaşıyor. Yüzde 25'lik artışta ise ek maliyet 445 bin 905 lira olarak hesaplanıyor.

Ancak Erdursun, yalnızca dilekçe vermenin yetmediğinin altını çiziyor. Genel borçlanmalarda tahakkuk eden tutarın 1 ay, yurt dışı borçlanmasında ise 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu süre içinde ödenmeyen borçlanma, avantajı da beraberinde götürüyor.

Erdursun'un bir diğer uyarısı ise eksik günlerin tamamını düşünmeden borçlanmamak. İlk sigorta giriş tarihi, mevcut prim günü, emeklilik yaşı, borçlanmanın aylığa etkisi ve ödeme gücü birlikte değerlendirilmeli. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Kasım ve Aralık aylarına dikkat çekerek şunları söyledi:

'2026’nın Kasım ve Aralık ayları, borçlanma hak­kı bulunanlar için ciddi bir ma­liyet penceresi sunuyor. Yüzde 35 artış senaryosunda üç çocuk doğum borçlanmasında yakla­şık 266 bin TL, 18 ay askerlikte yaklaşık 94 bin TL, 3.600 gün­lük yurt dışı borçlanmasında ise 624 bin TL ek maliyet doğabili­yor. Emeklilikte bir günün dahi önemli olduğu durumlarda, baş­vuru zamanlamasının yüz bin­lerce liralık fark yaratabileceği­ni unutmamak gerekiyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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