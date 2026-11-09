2026'da Emekli Olacaklar İçin Son Fırsat
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Asgari ücretin 1 Ocak 2027'de yeniden belirlenecek olması, emeklilik için eksik gününü borçlanmayla tamamlamayı planlayanları doğrudan ilgilendiriyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre başvurusunu Kasım ve Aralık aylarında yapanlar, yeni yılı bekleyenlere kıyasla yüz binlerce lira daha az ödeyebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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