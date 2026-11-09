2026'da Emekli Olacaklar İçin Son Fırsat

Konuyu Dünya gazetesindeki köşesinde ele alan Erdursun, borçlanma bedelinin başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplandığını hatırlattı. 2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 lira; bu da günlük 1.101 liralık bir kazanca karşılık geliyor. 2027 rakamı henüz netleşmediği için hesaplamalar yüzde 25 ve yüzde 35'lik iki ayrı artış senaryosuna göre yapıldı.

En çarpıcı fark doğum borçlanmasında ortaya çıkıyor. 3 çocuk için borçlanılabilecek 2 bin 160 günün bugünkü bedeli 761 bin 11 lira 20 kuruş. Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde aynı borçlanma 1 milyon 27 bin 365 liraya çıkıyor ve aradaki fark 266 bin 353 lirayı buluyor. Daha ılımlı olan yüzde 25'lik senaryoda bile fatura 951 bin 264 liraya yükseliyor, yani cepten yaklaşık 190 bin lira fazla çıkıyor.

Askerlik borçlanmasında da tablo farklı değil. 18 aylık, yani 540 günlük askerlik süresi için bugün 267 bin 543 lira ödeniyor. Yüzde 35'lik artışla bu tutar 361 bin 183 liraya ulaşıyor; aradaki fark 93 bin 640 lira. Yüzde 25'lik zamda ise borçlanma bedeli 334 bin 428 liraya çıkıyor.