Beyaz Basic Tişört İçin 8 Farklı Kombin Önerisi

Beyaz bir tişörtün üzerine atacağın renkli bir kazak her şeyi değiştirebilir. Daha iddialı bir şeyler yapayım diyorsan kırmızı tonlarında bir kazak tercih edebilirsin. Ama daha sade kalmak istiyorsan lacivert veya krem tonları da olabilir. Bir de üzerine şapka taktın mı oldu bu iş!