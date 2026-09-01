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Beyaz Basic Tişört İçin 8 Farklı Kombin Önerisi

etiket Beyaz Basic Tişört İçin 8 Farklı Kombin Önerisi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 12:46
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Kabul edelim beyaz basic tişört oldukça keyifli bir parça. Doğru kombinlediğinde gerçekten eşsiz sonuçlar elde edebiliyorsun. Peki beyaz basic bir tişörtü nasıl kombinleyebilirsin? Gel keşfedelim!

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1. Yüksek bel jean ve siyah ceket

1. Yüksek bel jean ve siyah ceket

Yılların eskitemediği, hala gerçekten çok şık duran bir kombin varsa o da budur! İhtiyacın olan şeyler oldukça basit: Yüksek bel bir jean, beyaz tişört ve siyah ceket. Tişörtün ön kısmını jean'in içine hafifçe sokup siyah kemerle tamamlayarak çabasız ama havalı bir görünüm de yakalayabilirsin.

2. Balon jean

2. Balon jean

Oldukça sade olan bu kombinde asıl olay aslında altına tercih ettiğin balon jean modeli. Tabii bir de basic ama oldukça kaliteli bir ayakkabı ve çantayla tamamladığında sade ama tarz bir görünüm elde edebilirsin.

3. Beyaza beyaz parçalar

3. Beyaza beyaz parçalar

Beyaz bir tişörtün altına beyaz bir pantolon giydiğinde tüm havan değişir. Hem çok asil hem de gerçekten tarzına önem veren biri olursun. Tabii ayakkabıyı da beyaz seçme. Belki krem veya kahverengi tonlarında bir ayakkabı olabilir.

4. Kazak ve şapka birleşimi

4. Kazak ve şapka birleşimi

Beyaz bir tişörtün üzerine atacağın renkli bir kazak her şeyi değiştirebilir. Daha iddialı bir şeyler yapayım diyorsan kırmızı tonlarında bir kazak tercih edebilirsin. Ama daha sade kalmak istiyorsan lacivert veya krem tonları da olabilir. Bir de üzerine şapka taktın mı oldu bu iş!

5. Şal detayları

5. Şal detayları

Son dönemin en popüler aksesuarlarından biri de tabii ki şallar. Beyaz tişört giyip boynunuza da renkli bir şal bağladığınızda kombinin tüm havasının değişeceğine eminiz!

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6. Beyaz gömlek ve kısa tayt

6. Beyaz gömlek ve kısa tayt

Kabul edelim çabasız şıklık diye bir şey varsa o da kesinlikle bu kombindir. Beyaz basic tişörtün üzerine beyaz oversize bir gömlek ve altına da kısa bir tayt çok iyi olacaktır. Farklı bir ayakkabı seçerek bu spor kombini çok iyi bir yere getirebilirsiniz.

7. Belde şal

7. Belde şal

Altına bol kumaş pantolon, üzerine basic bir beyaz tişört giydiyseniz belinize de renkli bir şal bağlayabilirsiniz. Son yılların en çok beğenilen moda akımlarından biri de kesinlikle bele bağlanan şallar. Kombini bir anda bambaşka bir noktaya taşıyor.

8. Bandana detayı

8. Bandana detayı

Tamamen beyaz giyineyim ama farklılaşayım diyenler için de bandanalar çok iyi bir aksesuar. Hem oldukça kolay hem de gerçekten bir anda tarzı farklı bir yere taşıyor diyebiliriz!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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