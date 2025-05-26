Beslenme Alışkanlıklarına Göre Hangi Sağlıklı Tarif Tam Sana Göre?

Malzemeler:

25 gram ceviz

1 soğan, ufak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

15 gram tereyağı

240 gram siyah fasulye, konserve, suyu süzülmüş

50 gram kinoa, pişmiş

1 yemek kaşığı ketçap

5 damla worcestershire sosu

1 tutam tuz

2 dilim Gouda peyniri, eski

15 gram marul yaprağı, karışık

0,5 avokado

2 yemek kaşığı mayonez

2 brioche burger ekmeği

Hazırlanışı:

1. Cevizleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde 180 °C sıcaklık ve 4 dakikada kızartın. Kavrulmuş cevizleri öğütmek için havan ve tokmak kullanın.

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Bir tavada sıvı yağ ve soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Balzamik sirkeyi tavaya dökün ve eriyene kadar kızartın. Tavayı ocaktan alıp tereyağıyla karıştırın. Bir kaseye aktarın ve soğumaya bırakın.

3. Siyah fasulyeleri süzün. Fasulye, pişmiş kinoa, kızarmış soğan, ketçap, Worcestershire sosu ve tuzu hızlıca ezmek için bir patates ezici kullanın ama fasulyeyi tamamen ezmeyin ve sonra cevizleri ekleyin. Ellerinizle hamburger köftesi oluşturun.

4. Burgerleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde 200 °C sıcaklık ve 7 dakika sürede kızartın. Bu esnada peynir dilimleri, marul yaprakları, avokado dilimleri ve mayonezden oluşan garnitürü ayarlayın.

5. Peyniri pişen burgerlerin üzerine koyun, hazneyi cihaza yerleştirin ve bir dakika daha kalmasına izin verin.

6. Önce mayonez, sonra marul, peynirli fasulye burgeri, avokado ve ekmeğin üst parçasını koyarak burgerlerinizi oluşturun.

Afiyet olsun!