Beslenme Alışkanlıklarına Göre Hangi Sağlıklı Tarif Tam Sana Göre?
Sağlıklı beslenmek istiyorsun ama her tarif sana hitap etmiyor mu? Belki de damak zevkine ve alışkanlıklarına en uygun tarifi henüz keşfetmedin! Bu testte beslenme tarzına göre tam senlik bir sağlıklı tarifi öneriyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Günün en sevdiğin öğünü?
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2. Pişirmeye üşendiğin anlarda ne yaparsın?
3. Hangi mutfağa hayır diyemezsin?
4. Bir yemek tarifi gördüğünde ilk neye bakarsın?
5. Dışarıda mı yoksa evde mi yemek yemeyi tercih edersin?
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6. Dışarda yemek yerken ilk baktığın şey ne?
7. Genelde buzdolabında en çok ne olur?
8. Öğün atladığında genelde ne söylersin?
9. Tatlı mı tuzlu mu?
Siyah Fasulyeli Cheeseburger
Kore Bibimbap Kasesi
Kinoa ve Mantarlı Dolma Biber
Izgara Tavuklu Shawarma Salatası
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