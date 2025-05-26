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Beslenme Alışkanlıklarına Göre Hangi Sağlıklı Tarif Tam Sana Göre?

etiket Beslenme Alışkanlıklarına Göre Hangi Sağlıklı Tarif Tam Sana Göre?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 19:01

Sağlıklı beslenmek istiyorsun ama her tarif sana hitap etmiyor mu? Belki de damak zevkine ve alışkanlıklarına en uygun tarifi henüz keşfetmedin! Bu testte beslenme tarzına göre tam senlik bir sağlıklı tarifi öneriyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Günün en sevdiğin öğünü?

2. Pişirmeye üşendiğin anlarda ne yaparsın?

3. Hangi mutfağa hayır diyemezsin?

4. Bir yemek tarifi gördüğünde ilk neye bakarsın?

5. Dışarıda mı yoksa evde mi yemek yemeyi tercih edersin?

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6. Dışarda yemek yerken ilk baktığın şey ne?

7. Genelde buzdolabında en çok ne olur?

8. Öğün atladığında genelde ne söylersin?

9. Tatlı mı tuzlu mu?

Siyah Fasulyeli Cheeseburger

Siyah Fasulyeli Cheeseburger

Malzemeler:

  • 25 gram ceviz

  • 1 soğan, ufak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 15 gram tereyağı

  • 240 gram siyah fasulye, konserve, suyu süzülmüş

  • 50 gram kinoa, pişmiş

  • 1 yemek kaşığı ketçap

  • 5 damla worcestershire sosu

  • 1 tutam tuz

  • 2 dilim Gouda peyniri, eski

  • 15 gram marul yaprağı, karışık

  • 0,5 avokado

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 2 brioche burger ekmeği

Hazırlanışı:

1. Cevizleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde 180 °C sıcaklık ve 4 dakikada kızartın. Kavrulmuş cevizleri öğütmek için havan ve tokmak kullanın.

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Bir tavada sıvı yağ ve soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Balzamik sirkeyi tavaya dökün ve eriyene kadar kızartın. Tavayı ocaktan alıp tereyağıyla karıştırın. Bir kaseye aktarın ve soğumaya bırakın.

3. Siyah fasulyeleri süzün. Fasulye, pişmiş kinoa, kızarmış soğan, ketçap, Worcestershire sosu ve tuzu hızlıca ezmek için bir patates ezici kullanın ama fasulyeyi tamamen ezmeyin ve sonra cevizleri ekleyin. Ellerinizle hamburger köftesi oluşturun. 

4. Burgerleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde 200 °C sıcaklık ve 7 dakika sürede kızartın. Bu esnada peynir dilimleri, marul yaprakları, avokado dilimleri ve mayonezden oluşan garnitürü ayarlayın.

5. Peyniri pişen burgerlerin üzerine koyun, hazneyi cihaza yerleştirin ve bir dakika daha kalmasına izin verin.

6. Önce mayonez, sonra marul, peynirli fasulye burgeri, avokado ve ekmeğin üst parçasını koyarak burgerlerinizi oluşturun.

Afiyet olsun!

Kore Bibimbap Kasesi

Kore Bibimbap Kasesi

Malzemeler:

  • 200 gram pirinç

  • 2 çay kaşığı Mirin (pirinç şarabı)

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı balık sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 çay kaşığı bal

  • 2 portobello mantarı

  • 0,5 salatalık

  • 1 havuç

  • 100 gram mini ıspanak

  • 200 gram Kimçi

  • 4 yumurta, büyük boy

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 2 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 çay kaşığı elma sirkesi

  • 1 diş sarımsak

Hazırlanışı:

1. Pilavı paketin üzerindeki talimatlara uygun olarak pişirin. Pilav hazır olduğunda mirin ile tatlandırın ve servis edene kadar kenara alın.

2. Mantarlar için marineyi hazırlayın. Sarımsağı soyun ve kıyma haline getirin. Kıyma haline getirilmiş sarımsağı, soya sosunu, balık sosunu, susam yağını ve balı orta boyuttaki bir kaseye ekleyin. Karışım haline gelene kadar çırpın.

3. Portobello mantarlarını fırçalayarak temizleyin ve yaklaşık olarak 0,5 cm kalınlığındaki dilimler halinde kesin. Marineyi içeren kaseye ekleyin ve eşit bir şekilde kaplanana kadar çalkalayın.

4. Marine mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine koyun ve 10 dakika ve 180 °C sıcaklıkta kızartın. O sırada salatalığı yıkayın ve bir mutfak doğrayıcısı yardımıyla çok ince bir şekilde dilimleyin. Havucu soyun, yıkayın ve rendeleyin. Bebek ıspanağı yıkayın.

5. Susam tohumlarını kuru bir kızartma tavasında düşük sıcaklıkta bir dakika boyunca veya altın sarısı olana kadar kızartın. Sarımsağı soyun ve kıyma haline getirin. Acı biber ezmesini, susam yağını, şekeri, suyu, kızartılmış susam tohumlarını, elma sirkesini ve kıyma haline getirilmiş sarımsağı karıştırarak sosu hazırlayın.

6. Sahanda yumurta hazırlayın. Yumurtaları ısıtılmış bir yapışmaz kızartma tavasına kırın orta ateşte 3 ila 4 dakika boyunca veya beyazlar katılaşana kadar kızartın.

7. Servis etmek için orta boyuttaki bir kasenin tabanına pişmiş pilavı yerleştirin. Salatalık dilimlerini, rendelenmiş havucu, bebek ıspanağı, kimçiyi ve dilimlenmiş portobello mantarlarını kasenin çevresinde pilavın üzerine eşit bir şekilde düzenleyin. Kızarmış yumurtayı ortaya yerleştirin. Sosu tamamının üzerine serpin ve servis edin.

Afiyet olsun!

Kinoa ve Mantarlı Dolma Biber

Kinoa ve Mantarlı Dolma Biber

Malzemeler:

  • 160 gram kinoa

  • 600 mililitre sebze bulyon

  • 1 çay kaşığı rezene tohumu, öğütülmüş

  • 4 kırmızı dolma biber

  • 150 gram mantar

  • 2 tutam köri tozu

  • 1 arpacık soğanı

  • 0,5 diş sarımsak

  • 50 gram Parmesan peyniri

Hazırlanışı:

1. Su berrak olana kadar kinoayı suyla yıkayın.

2. 2/3 sebze bulyonu ve çekilmiş rezene tohumu arasına kinoa ekleyin. Tencerede yaklaşık 10 dakika kaynatın. Ateşi kapatıp 10 dakika daha bekletin. Bu arada, dolmalık biberlerin üst kısmını kesin ve çekirdekleri çıkarın.

3. Mantar, arpacık soğanı ve sarımsağı ince bir şekilde küp şeklinde doğrayın ve mantarları hafifçe kızarana kadar köri tozuyla sote yapın. Ardından mantarları kinoa ile karıştırın ve rendelenmiş Parmesan peynirini ekleyin.

4. Dolmalık biberleri kinoa karışımıyla doldurun ve hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. Biberleri 21 dakika ve 160 °C sıcaklıkta pişirin.

Afiyet olsun!

Izgara Tavuklu Shawarma Salatası

Izgara Tavuklu Shawarma Salatası

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk budu filetos

  • 2 diş sarımsak

  • 7 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 5 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 0,5 çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

  • 0,5 çay kaşığı kişniş, öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı kimyon, öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 0,5 çay kaşığı kakule tohumu, öğütülmüş

  • 0,5 çay kaşığı arnavutbiberi

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı harissa ezme

  • 50 gram semiz otu

  • 100 gram çeri domates

  • 2 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 100 gram salatalık

  • 1 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

  • 6 pide ekmeği, ufak

  • 50 gram yeşil zeytin

Hazırlanışı:

1. Tavuk kalça filetoları bir kaseye koyun. Sarımsakların kabuklarını soyup ince ince doğrayıp kaseye ekleyin.

2. Kaseye yoğurt, sızma zeytinyağı, tahin, tarçın, kişniş, kimyon, füme kırmızı biber tozu, kakule, kırmızı biber, tuz ve harissa ekleyin ve etler eşit şekilde kaplanana kadar iyice karıştırın. Kaseyi örtün ve marine olması için 30 dakika buzdolabında bekletin.

3. Tavuğu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve sıkıca birbirine geçecek şekilde bastırın, bu şavurma benzeri bir doku elde etmenize yardımcı olacaktır. Hazneyi cihaza yerleştirin ve 40 dakika süre ile 160 °C sıcaklıkta cihazı çalıştırın.

4. Bu sırada kuzu marulu, çeri domates, maydanoz ve salatalığı yıkayın. Çeri domatesleri ortadan ikiye ayırın. Maydanozu ince ince kıyın. Salatalığı soyun, uzunlamasına kesin ve 1x1 cm'lik küpler halinde doğrayın. Sebzeleri orta boy kaseye ekleyin ve her şeyi karıştırın.

5. Sosu hazırlamak için sızma zeytinyağı, yoğurt, tahin, taze sıkılmış limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Pişmiş tavuğu bir tabağa veya tahtaya aktarın ve ince ince dilimleyin. 

6. Pideyi küçük parçalar halinde kesin. Parçaları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve servis etmeden önce 180 °C sıcaklık ve 5 dakika sürede ısıtın. 

7. Dilimlenmiş tavuğu büyük bir tabakta sebzeler, zeytin ve ılık pideyle birlikte servis edin. Tabaktaki her şeyin üzerine sosu gezdirin.

Afiyet olsun!

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