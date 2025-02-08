Beşiktaş, Zorlu Sivasspor Deplasmanında Hata Yapmadı İki Golle Kazandı
Beşiktaş, Zorlu Sivasspor Deplasmanında Hata Yapmadı İki Golle Kazandı
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Beşiktaş zorlu hava şartlarında Sivasspor'a konuk oldu. Soğuğun kendini hissettirdiği maçta iki takım da pozitif futbol sergileyemedi.
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Beşiktaş ilk golünü 43.dakikada korner organizasyonunda buldu. Emirhan'ın kafa golüye Kara Kartal devreyi önde kapattı.
İkinci yarıda ise maç yine ortada geçti. Karşılıklı cılız ataklardan iki taraf da sonuç almakta güçlük çekti.
Oyuna ikinci yarıda giren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun düşürülmesiyle penaltı kazanıldı ve 90+ dakikalarında Joao Mario skoru 2-0 yaptı.
Beşiktaş BAY geçtiği haftanın ardından önemli bir deplasmandan üç puanla döndü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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