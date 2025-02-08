Beşiktaş, Zorlu Sivasspor Deplasmanında Hata Yapmadı İki Golle Kazandı

Beşiktaş geçtiğimiz haftayı BAY geçmişti. Solskjaer ile uzun bir çalışma döneminin ardından Sivasspor'a konuk oldular. Soğuğun gücünü hissettirdiği maçta Beşiktaş hata yapmadı. Beşiktaş iki devrenin son bölümünde attıklarıyla üç puanı aldı. Beşiktaş bu üç puanla nefes aldı.