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Beşiktaş, Zorlu Sivasspor Deplasmanında Hata Yapmadı İki Golle Kazandı

Beşiktaş, Zorlu Sivasspor Deplasmanında Hata Yapmadı İki Golle Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 21:03

Beşiktaş geçtiğimiz haftayı BAY geçmişti. Solskjaer ile uzun bir çalışma döneminin ardından Sivasspor'a konuk oldular. Soğuğun gücünü hissettirdiği maçta Beşiktaş hata yapmadı. Beşiktaş iki devrenin son bölümünde attıklarıyla üç puanı aldı. Beşiktaş bu üç puanla nefes aldı.

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Beşiktaş zorlu hava şartlarında Sivasspor'a konuk oldu. Soğuğun kendini hissettirdiği maçta iki takım da pozitif futbol sergileyemedi.

Beşiktaş zorlu hava şartlarında Sivasspor'a konuk oldu. Soğuğun kendini hissettirdiği maçta iki takım da pozitif futbol sergileyemedi.

Beşiktaş ilk golünü 43.dakikada korner organizasyonunda buldu. Emirhan'ın kafa golüye Kara Kartal devreyi önde kapattı.

Beşiktaş ilk golünü 43.dakikada korner organizasyonunda buldu. Emirhan'ın kafa golüye Kara Kartal devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda ise maç yine ortada geçti. Karşılıklı cılız ataklardan iki taraf da sonuç almakta güçlük çekti.

İkinci yarıda ise maç yine ortada geçti. Karşılıklı cılız ataklardan iki taraf da sonuç almakta güçlük çekti.

Oyuna ikinci yarıda giren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun düşürülmesiyle penaltı kazanıldı ve 90+ dakikalarında Joao Mario skoru 2-0 yaptı.

Oyuna ikinci yarıda giren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun düşürülmesiyle penaltı kazanıldı ve 90+ dakikalarında Joao Mario skoru 2-0 yaptı.

Beşiktaş BAY geçtiği haftanın ardından önemli bir deplasmandan üç puanla döndü.

Beşiktaş BAY geçtiği haftanın ardından önemli bir deplasmandan üç puanla döndü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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