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Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 22:43

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında  konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-0 mağlup ederek turnuvada 2'de 2 yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, D Grubu'nda ikinci karşılaşmasında Kırklarelispor’u mağlup etmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, D Grubu'nda ikinci karşılaşmasında Kırklarelispor’u mağlup etmeyi başardı.

Turnuvadaki ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, rakibini 62. dakikada Muçi ve 79. dakikada Joao Mario'nun kaydettiği gollerle geçmeyi başardı.

Turnuvadaki ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, rakibini 62. dakikada Muçi ve 79. dakikada Joao Mario'nun kaydettiği gollerle geçmeyi başardı.

Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, Puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğunda oturdu.

Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, Puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğunda oturdu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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