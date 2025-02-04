Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-0 mağlup ederek turnuvada 2'de 2 yaptı.
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, D Grubu'nda ikinci karşılaşmasında Kırklarelispor’u mağlup etmeyi başardı.
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Turnuvadaki ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, rakibini 62. dakikada Muçi ve 79. dakikada Joao Mario'nun kaydettiği gollerle geçmeyi başardı.
Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, Puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğunda oturdu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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