Beşiktaş'ta Oldu Gözüyle Bakılan Cengiz Ünder Transferi İptal Oldu
Beşiktaş'ta Oldu Gözüyle Bakılan Cengiz Ünder Transferi İptal Oldu
Ara transfer döneminde belki de en ilginç iş Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transferi olacaktı. Kiralık ve satın alma opsiyonuyla anlaşma tamam gibiydi. Ancak bugünkü gelişmeler işleri terse döndürdü. Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinden vazgeçti. Sebebi ise tartışmalı bir şekilde belirsiz kaldı.
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Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için hem Fenerbahçe hem de oyuncu ile anlaştığı bilgisi gündemi epey meşgul etti. Özellikle sosyal medyada yoğun bir tepki oluştu.
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Anlaşmaya tamam gözüyle bakılırken bugün işler bir anda tersine döndü ve Cengiz Ünder - Beşiktaş transferi iptal edildi.
Beşiktaş'a yakın kaynaklardan kimileri bunu mali yönden anlaşılamadığı yönünde deklare etti. Ancak bazı isimler de sosyal medya baskısı olduğunu söyledi.
Beşiktaş taraftarının ısrarla karşı çıktığı Cengiz Ünder transferi bugün itibariyle olumsuz bir şekilde noktalanmış oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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