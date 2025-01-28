Beşiktaş'ta Oldu Gözüyle Bakılan Cengiz Ünder Transferi İptal Oldu

Ara transfer döneminde belki de en ilginç iş Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transferi olacaktı. Kiralık ve satın alma opsiyonuyla anlaşma tamam gibiydi. Ancak bugünkü gelişmeler işleri terse döndürdü. Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinden vazgeçti. Sebebi ise tartışmalı bir şekilde belirsiz kaldı.