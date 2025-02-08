Beşiktaş'ta Mert Günok, Sivasspor Maçı Saatiyle İlgili Şikayetlerini Anlattı
Beşiktaş'ta Mert Günok, Sivasspor Maçı Saatiyle İlgili Şikayetlerini Anlattı
Beşiktaş, BAY geçtiği haftanın ardından deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sivasspor'u iki golle geçen siyah beyazlılarda maç önünde sonunda maç saatine tepki vardı. 19.00'da hayli soğuk bir havada oynanan maçla ilgili Mert Günok maç sonu açıklamalarda bulundu. Günok, 'bizi motive ettiler' diyerek tepki gösterdi.
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Beşiktaş'ta sezon kötü gitse de ayakta kalan ender isimlerden biri Mert Günok oldu. Mert saha içi ve saha dışında takımın liderlerinden.
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Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalar yapan Mert Günok, maç saatiyle ilgili camianın eleştirilerini dile getirdi.
Mert Günok, "İzleyenler de gördü havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Günok, "Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar." açıklaması yaptı.
"Gerekirse hakemi de yeneriz" diyen Günok, "Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz." dedi.
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Mert Günok açıklamalarını "Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum." şeklinde noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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