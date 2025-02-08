Beşiktaş'ta Mert Günok, Sivasspor Maçı Saatiyle İlgili Şikayetlerini Anlattı

Beşiktaş, BAY geçtiği haftanın ardından deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sivasspor'u iki golle geçen siyah beyazlılarda maç önünde sonunda maç saatine tepki vardı. 19.00'da hayli soğuk bir havada oynanan maçla ilgili Mert Günok maç sonu açıklamalarda bulundu. Günok, 'bizi motive ettiler' diyerek tepki gösterdi.