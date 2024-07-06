Beşiktaş Stadı’nda ‘Dev’ Ekran Krizi! Türkiye - Hollanda Maçı Canlı Yayını İçin Kurulan Ekrana Tepki Yağdı
Beşiktaş Stadı’nda ‘Dev’ Ekran Krizi! Türkiye - Hollanda Maçı Canlı Yayını İçin Kurulan Ekrana Tepki Yağdı
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Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi ortaklığıyla “Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz” şeklinde çağrı yapılan organizasyona binlerce kişi katıldı.
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Ancak stadyuma kurulan ekran küçük olunca stadyumdaki izleyicilerden tepki geldi.
Stadyumdan paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada da gündem oldu.
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