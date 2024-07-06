Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Beşiktaş Stadı’nda ‘Dev’ Ekran Krizi! Türkiye - Hollanda Maçı Canlı Yayını İçin Kurulan Ekrana Tepki Yağdı

Beşiktaş Stadı’nda ‘Dev’ Ekran Krizi! Türkiye - Hollanda Maçı Canlı Yayını İçin Kurulan Ekrana Tepki Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.07.2024 - 21:32

Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Kulübü ortaklığı ile Türkiye - Hollanda milli maçını izlemek için yapılan organizasyonda kurulan ekranın boyutu büyük tepkilere neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi ortaklığıyla “Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz” şeklinde çağrı yapılan organizasyona binlerce kişi katıldı.

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi ortaklığıyla “Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz” şeklinde çağrı yapılan organizasyona binlerce kişi katıldı.

Ancak stadyuma kurulan ekran küçük olunca stadyumdaki izleyicilerden tepki geldi.

Ancak stadyuma kurulan ekran küçük olunca stadyumdaki izleyicilerden tepki geldi.

Stadyumdan paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada da gündem oldu.

Stadyumdan paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada da gündem oldu.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın