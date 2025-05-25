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Beşiktaş Sezonun Son İç Saha Maçında Fırsat Tepti

Beşiktaş Sezonun Son İç Saha Maçında Fırsat Tepti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 21:13

Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Beşiktaş'ın gözü sahada kulakları ise Trabzonspor-Samsunspor maçındaydı. İki maçın sonucuna göre Kara Kartal üçüncülük koltuğunu alabilirdi ama gecenin sonunda Beşiktaşlılar büyük bri hayal kırıklığı yaşadı.

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Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kadroda üç değişiklik yaptı; Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedeğe çekilirken Rashica sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Keny Arroyo ligde ilk kez 11'de forma giyerken, taraftarlar stada kadar takıma eşlik ederek moral verdi. Maç öncesi Necip Uysal Fair Play ödülü alırken, şampiyon olan genç basketbol ve futbol takımları tribünleri kupayla selamladı.

Beşiktaş 90.dakikada yıkıldı

Beşiktaş 90.dakikada yıkıldı

İlk yarısı 0-0 geçilen maçta ilk gol 61.dakikada Samet Akalin'den geldi. Beşiktaş Joao Mario ile kısa sürede bu gole cevap verdi. 

Tribünlerde maçın son bölümünde Trabzonspor'un golleriyle büyük sevinç yaşanırken Beşiktaş gol için bastırdı. Ancak siyah beyazlılar gol ararken 90+ dakikalarında Ali Sowe'un golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Son haftaya iki puan geride...

Son haftaya iki puan geride...

Samsunspor deplasmanda Trabzonspor karşısında 1-0 öndeydi. 86 ve 88'de gelen gollere engel olamadı. Ancak 89.dakikada Mouandilmadji ile eşitliği yakaladı ve son maçlar öncesinde iki puanlık avantajı yakaladı. 

Son hafta maçları

Samsunspor-Kayserispor

Bodrum FK - Beşiktaş

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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