Beşiktaş Sezonun Son İç Saha Maçında Fırsat Tepti

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kadroda üç değişiklik yaptı; Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedeğe çekilirken Rashica sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Keny Arroyo ligde ilk kez 11'de forma giyerken, taraftarlar stada kadar takıma eşlik ederek moral verdi. Maç öncesi Necip Uysal Fair Play ödülü alırken, şampiyon olan genç basketbol ve futbol takımları tribünleri kupayla selamladı.