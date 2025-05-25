Beşiktaş Sezonun Son İç Saha Maçında Fırsat Tepti
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Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
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Beşiktaş 90.dakikada yıkıldı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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