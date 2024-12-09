Beşiktaş - OGM Ormanspor Maçında Grace Berger'den İnanılmaz Bir Dalgınlık
Beşiktaş - OGM Ormanspor Maçında Grace Berger'den İnanılmaz Bir Dalgınlık
Basketbolda Avrupa ile NBA/WNBA farkı sık sık tartışılıyor. Saha ölçülerinden oyun kurallarına kadar birçok farklılık iki yapıyı sık sık karşı karşıya getiriyor. WNBA çıkışlı Grace Berger de böyle bir karışıklığın kurbanı oldu. Berger'in maç topunda yaptığı dalgınlık 'yeni transferlere ders' olarak okutulacak cinsten bir hataya dönüştü. Berger maç sonunda da bu konuya anlam veremediği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş - OGM Ormanspor kadınlar basketbol maçında Ormanspor forması giyen Berger'in yapmış olduu hata maça damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada basketbol üzerine içerikler üreten ve paylaşımlar yapan @NeoRock06 kullanıcı isimli Ferhat Yeşiltaş'ın dikkat çektiği dalgınlık WNBA kurallarından kaynaklanıyor.
Beşiktaş, maçın bitimine 4 saniye kala faul atışı kazanıyor ve kaçırıyor. Ribaundu ise Grace Berger alıyor. Bu esnada Ormanspor 61-59 geride....
Grace Berger, NBA ve WNBA kurallarında olduğu gibi topu kontrol ettikten sonra hakeme mola işareti yapıyor ancak beklediği düdük gelmiyor.
Hocasının uyarısı ile panikle hücuma çıkmaya çalışan ve iki saniye kaybeden Berger topu istediği gibi kullanamıyor ve maçı Beşiktaş kazanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitiş düdüğünden sonra da hakeme itiraz eden Berger'e kuralı arkadaşları hatırlatıyor. NBA ve WNBA'de yer alan oyuncuların mola alma hakkının olmayışını Grace Berger de acı bir tecrübe ile öğrenmiş oluyor.
Grace Berger'in bir anlık dalgınlığını hep birlikte izleyelim:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın