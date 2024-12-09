Beşiktaş - OGM Ormanspor Maçında Grace Berger'den İnanılmaz Bir Dalgınlık

Basketbolda Avrupa ile NBA/WNBA farkı sık sık tartışılıyor. Saha ölçülerinden oyun kurallarına kadar birçok farklılık iki yapıyı sık sık karşı karşıya getiriyor. WNBA çıkışlı Grace Berger de böyle bir karışıklığın kurbanı oldu. Berger'in maç topunda yaptığı dalgınlık 'yeni transferlere ders' olarak okutulacak cinsten bir hataya dönüştü. Berger maç sonunda da bu konuya anlam veremediği görüldü.