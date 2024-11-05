Beşiktaş - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? UEFA Avrupa Ligi

İsveç temsilcisi Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş gibi 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Kendi sahasında Glasgow Rangers’a 2-0 ve Olympiacos’a 1-0 mağlup olan Malmö, tek galibiyetini Azerbaycan ekibi Karabağ’ı 2-1 yenerek elde etti.