Beşiktaş - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Malmö'yü İstanbul'da ağırlayacak. Kritik bir dönemeçte olan siyah-beyazlı ekip, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maç öncesi takımların durumu, eksik oyuncular ve istatistiklerle ilgili detaylar haberimizde.
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Beşiktaş, galibiyet peşinde.
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Siyah-beyazlı temsilcimizde sakatlığı bulunan futbolcular.
Malmö’nün Avrupa Ligi performansı
Maç bilgileri.
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