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Beşiktaş - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 01:01

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Malmö'yü İstanbul'da ağırlayacak. Kritik bir dönemeçte olan siyah-beyazlı ekip, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maç öncesi takımların durumu, eksik oyuncular ve istatistiklerle ilgili detaylar haberimizde.

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Beşiktaş, galibiyet peşinde.

Beşiktaş, galibiyet peşinde.

Avrupa Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, Malmö karşısında mutlak galibiyet arayacak. İlk maçında Ajax’a deplasmanda 4-0, ikinci maçında ise İstanbul’da Eintracht Frankfurt’a 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Fransa'da Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek moral bulmuştu.

Siyah-beyazlı temsilcimizde sakatlığı bulunan futbolcular.

Siyah-beyazlı temsilcimizde sakatlığı bulunan futbolcular.

Beşiktaş, Malmö karşısına önemli eksiklerle çıkacak:

  • Ciro Immobile: Kasımpaşa maçında sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında forma giyemeyecek.

  • Gabriel Paulista: Uzun süreli sakatlığından sonra antrenmanlara başlayan Brezilyalı savunmacının durumu, maç öncesi yapılacak değerlendirmeden sonra netleşecek.

  • Milot Rashica: Tedavisi süren Kosovalı oyuncunun oynayıp oynamayacağı sağlık heyetinin son kararına bağlı olacak.

Malmö’nün Avrupa Ligi performansı

Malmö’nün Avrupa Ligi performansı

İsveç temsilcisi Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş gibi 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Kendi sahasında Glasgow Rangers’a 2-0 ve Olympiacos’a 1-0 mağlup olan Malmö, tek galibiyetini Azerbaycan ekibi Karabağ’ı 2-1 yenerek elde etti.

Maç bilgileri.

Maç bilgileri.

Heyecanla beklenen karşılaşma. 6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemliğini Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sven Jablonski yapacak.

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