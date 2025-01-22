Beşiktaş'ın Athletic Galibiyetini Mizahla Harmanlayan Futbolseverler
Beşiktaş'ın Athletic Galibiyetini Mizahla Harmanlayan Futbolseverler
Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından çıkmaza giren Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmaya başladı. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle birlikte rüzgar tersine döndü. Athletic galibiyetiyle camiadaki tüm hava değişti.
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1. Bu kadar mı fark eder? 😂
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2. Belli olmaz yapabilirler 😎
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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