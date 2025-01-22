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Beşiktaş'ın Athletic Galibiyetini Mizahla Harmanlayan Futbolseverler

Beşiktaş'ın Athletic Galibiyetini Mizahla Harmanlayan Futbolseverler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 21:52

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından çıkmaza giren Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmaya başladı. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle birlikte rüzgar tersine döndü. Athletic galibiyetiyle camiadaki tüm hava değişti.

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1. Bu kadar mı fark eder? 😂

1. Bu kadar mı fark eder? 😂
twitter.com

2. Belli olmaz yapabilirler 😎

2. Belli olmaz yapabilirler 😎
twitter.com

3. Joao Mario... İlk golünü attı

4. Fenerbahçe'nin şanssızlık

5. Hücumcu teknik direktörler 🚀

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6. Maçın adamıydı 👌

7. Sahadan sildi 😯

8. Olmayınca olmuyor

9. Yaşandı 🫡

10. Lig daha çok karışacak gibi 👀

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11. Defans sağlamdı gerçekten 👏

12. İyi topçu 💫

13. 😂😂

14. Aynısıydı 😁

15. Fanatiklik böyle bir şey 😉

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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