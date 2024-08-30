Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerinin Kadro Değerleri

Tarihte ilk defa Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Peki '3 Büyükler'in bu sezonki Avrupa Ligi macerasındaki rakiplerinin kadro değerlerini merak ediyor musunuz? İşte euro cinsinden rakiplerin kadro değerleri!