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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerinin Kadro Değerleri

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerinin Kadro Değerleri

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 17:04

Tarihte ilk defa Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Peki '3 Büyükler'in bu sezonki Avrupa Ligi macerasındaki rakiplerinin kadro değerlerini merak ediyor musunuz? İşte euro cinsinden rakiplerin kadro değerleri!

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Avrupa Ligi'nde yeni sistemle birlikte eşleşmeler de sonunda belli oldu. Kura çekimiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda '3 Büyükler'in rakipleri de merak konusu oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre rakiplerin kadro değerleri!

Avrupa Ligi'nde yeni sistemle birlikte eşleşmeler de sonunda belli oldu. Kura çekimiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda '3 Büyükler'in rakipleri de merak konusu oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre rakiplerin kadro değerleri!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:

  • Eintracht Frankfurt - 242.30 milyon

  • Ajax Amsterdam - 252.05 milyon

  • Maccabi Tel Aviv - 22.00 milyon

  • Olympique Lyon - 265.00 milyon

  • Malmö FF - 33.50 milyon

  • Bodo Glimt - 37.55 milyon

  • Athletic Bilbao - 320.60 milyon

  • FC Twente - 68.78 milyon

Beşiktaş - 145.53 milyon

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:

  • Tottenham Hotspur - 786.50 milyon

  • Ajax Amsterdam - 252.05 milyon

  • PAOK Thessaloniki - 90.15 milyon

  • AZ Alkmaar - 69.35 milyon

  • Dynamo Kyiv - 76.70 milyon

  • Malmö FF - 33.50 milyon

  • Elsborg - 17.25 milyon

  • RK RFS - 9.43 milyon

Galatasaray - 209.30 milyon

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:

  • Manchester United - 874.35 milyon

  • Slavia Prag - 86.50 milyon

  • Olympique Lyon - 265.00 milyon

  • AZ Alkmaar - 69.35 milyon

  • Union Saint Gilloise - 71.90 milyon

  • Midtjylland - 57.65 milyon

  • Athletic Bilbao - 320.60 milyon

  • FC Twente - 68.78 milyon

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