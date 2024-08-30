Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerinin Kadro Değerleri
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerinin Kadro Değerleri
Tarihte ilk defa Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Peki '3 Büyükler'in bu sezonki Avrupa Ligi macerasındaki rakiplerinin kadro değerlerini merak ediyor musunuz? İşte euro cinsinden rakiplerin kadro değerleri!
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Avrupa Ligi'nde yeni sistemle birlikte eşleşmeler de sonunda belli oldu. Kura çekimiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda '3 Büyükler'in rakipleri de merak konusu oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre rakiplerin kadro değerleri!
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kadro değerleri:
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