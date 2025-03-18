Beşiktaş - Galatasaray Maçının Hakemi Yerli Olacak İddiası!

Sözcü'nün aktardığına göre federasyon yerli hakemde karar kılacak ve şu an için en güçlü aday Halil Umut Meler. Süper Lig'de bu sezon derbi yönetmeyen Meler, 30 Kasım 2024'te Suudi Arabistan Pro Ligi'nde görev almıştı. Al Shabab - Al Hilal mücadelesinde sahaya çıkan 38 yaşındaki hakemin düdükleri tartışma yaratmıştı. Ligin Hakem Komitesi Başkanı Navarro basına şunları söylemişti: 'Maçta ciddi hata yapan hakem olursa onunla bir daha ilgilenmeyeceğiz. Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al-Hilal ile Al-Shabab arasındaki maçta sonuca etki eden hatalar oldu.'