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Beşiktaş - Galatasaray Maçının Hakemi Yerli Olacak İddiası!

Beşiktaş - Galatasaray Maçının Hakemi Yerli Olacak İddiası!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 13:27

Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş, Galatasaray maçına yabancı hakem istemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, talebe resmi bir yanıt vermezken yöneticilerden konunun tartışıldığı yönünde açıklama gelmişti. Her ne kadar yabancı isimler gündeme gelse de dev karşılaşmaya yerli bir hakem atanacağı iddia edildi. (Sözcü)

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Derbide kim görev alacak?

Derbide kim görev alacak?

Milli aranın gelmesiyle gözler Süper Lig'in 29. haftasında, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçını hangi hakemin yöneteceğine çevrildi. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında olduğu gibi yabancı hakem talebini her fırsatta dile getirirken Galatasaray'dan konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.

TFF'de iki farklı görüş mevcut.

TFF'de iki farklı görüş mevcut.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticilerin yerli hakemden yana olduğu, büyük çoğunluğun ise yabancı hakem kararını desteklediği aktarıldı.

Kulislerdeki isim Halil Umut Meler.

Kulislerdeki isim Halil Umut Meler.

Sözcü'nün aktardığına göre federasyon yerli hakemde karar kılacak ve şu an için en güçlü aday Halil Umut Meler. Süper Lig'de bu sezon derbi yönetmeyen Meler, 30 Kasım 2024'te Suudi Arabistan Pro Ligi'nde görev almıştı. Al Shabab - Al Hilal mücadelesinde sahaya çıkan 38 yaşındaki hakemin düdükleri tartışma yaratmıştı. Ligin Hakem Komitesi Başkanı Navarro basına şunları söylemişti: 'Maçta ciddi hata yapan hakem olursa onunla bir daha ilgilenmeyeceğiz. Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al-Hilal ile Al-Shabab arasındaki maçta sonuca etki eden hatalar oldu.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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