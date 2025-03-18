Beşiktaş - Galatasaray Maçının Hakemi Yerli Olacak İddiası!
Beşiktaş - Galatasaray Maçının Hakemi Yerli Olacak İddiası!
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş, Galatasaray maçına yabancı hakem istemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, talebe resmi bir yanıt vermezken yöneticilerden konunun tartışıldığı yönünde açıklama gelmişti. Her ne kadar yabancı isimler gündeme gelse de dev karşılaşmaya yerli bir hakem atanacağı iddia edildi. (Sözcü)
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