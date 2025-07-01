Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Takip Ettiği Deniz Gül'ün Bonservisi Açıklandı
Porto’nun genç yeteneği Deniz Gül, Türkiye’den üç büyük kulübün radarına girdi. Performansıyla dikkat çeken 2005 doğumlu futbolcu için Porto da yeşil ışık yaktı. Portekiz ekibi, oyuncunun bonservis bedelini belirleyerek transfer görüşmelerine açık kapı bıraktı. Transfer yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın adı ön plana çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsveç'in elinden kaptık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Porto açık kapı bıraktı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe daha istekli...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu çocuğun daha istikrarlı oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım cok net bir pivot santrafor olur