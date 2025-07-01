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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Takip Ettiği Deniz Gül'ün Bonservisi Açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Takip Ettiği Deniz Gül'ün Bonservisi Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 16:21

Porto’nun genç yeteneği Deniz Gül, Türkiye’den üç büyük kulübün radarına girdi. Performansıyla dikkat çeken 2005 doğumlu futbolcu için Porto da yeşil ışık yaktı. Portekiz ekibi, oyuncunun bonservis bedelini belirleyerek transfer görüşmelerine açık kapı bıraktı. Transfer yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın adı ön plana çıkıyor.

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İsveç'in elinden kaptık.

İsveç'in elinden kaptık.

Hammarby altyapısından yetişen ve İsveç’in gelecek vadeden forvetlerinden biri olarak gösterilen Deniz Gül, İsveç Milli Takımı yerine Türkiye’yi seçti. Kısa sürede A milli daveti de alan Deniz, transfer piyasasında yaşı ve yeteneğiyle üç büyüklerin ilgisini çekti.

Porto açık kapı bıraktı.

Porto açık kapı bıraktı.

Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre, Porto, sezon başında İsveç takımı Hammarby'den 4.5 milyon euroya transfer ettiği Deniz Gül’ü kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun bonservis bedeli ise 5 milyon euro olarak belirlendi.

2028 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Deniz Gül, kulübün gelecek sezon planlarında yer almıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe daha istekli...

Beşiktaş ve Fenerbahçe daha istekli...

21 yaşındaki forvet Deniz Gül, geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kaldı. Porto formasıyla 22 resmi maçta sahaya çıkan genç oyuncu, sadece 2 gol kaydedebildi. Ancak fiziksel gücü, bitiriciliği ve potansiyeliyle dikkat çeken Deniz Gül’ün Süper Lig’e dönüş ihtimali yeniden kulislerde konuşulmaya başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncunun Porto’dan ayrılması halinde resmi teklif yapmayı planlıyor; iki kulüp de genç forveti geleceğin önemli yatırımı olarak görüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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bu çocuğun daha istikrarlı oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım cok net bir pivot santrafor olur