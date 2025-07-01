Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Takip Ettiği Deniz Gül'ün Bonservisi Açıklandı

Hammarby altyapısından yetişen ve İsveç’in gelecek vadeden forvetlerinden biri olarak gösterilen Deniz Gül, İsveç Milli Takımı yerine Türkiye’yi seçti. Kısa sürede A milli daveti de alan Deniz, transfer piyasasında yaşı ve yeteneğiyle üç büyüklerin ilgisini çekti.