Beşiktaş Belediyesi’nden “Çöl Kaplanı” Tepkisi: Sokağın İsmi de Değişecek
Beşiktaş Belediyesi’nden “Çöl Kaplanı” Tepkisi: Sokağın İsmi de Değişecek
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanacak karşılaşma, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğraflarını engellemeye çalışması sonrasında iptal edilmiş ve iki takım da yurda dönüş yapmıştı. Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan’ın başkonsolosluğunun bulunduğu sokağın ismini değiştirmeye karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın isminin değiştirileceğini açıkladı.
Sokağın yeni ismi, “Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa” olacak.
Belediye ayrıca, gece saatlerinde başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ile 'Çöl kaplanı' lakabıyla anılan Ömer Fahreddin Türkkan Paşa'nın fotoğrafının bulunduğu 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahrettin Paşa' yazılı pankartlar astı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Fahreddin Paşa, Medine Müdafii, Medine Kahramanı, Çöl Kaplanı gibi unvanlarla biliniyor.
Paşa, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı kısıtlı imkânlara rağmen yaptığı Medine Müdafaası ile biliniyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda