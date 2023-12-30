Beşiktaş Belediyesi’nden “Çöl Kaplanı” Tepkisi: Sokağın İsmi de Değişecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanacak karşılaşma, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğraflarını engellemeye çalışması sonrasında iptal edilmiş ve iki takım da yurda dönüş yapmıştı. Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan’ın başkonsolosluğunun bulunduğu sokağın ismini değiştirmeye karar verdi.